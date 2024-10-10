gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября 2024, 07:02

Published 10 октября 2024, 07:02

Modified 10 октября 2024, 07:04

Updated 10 октября 2024, 07:04

Омичам запретили выгуливать собак в Городском саду

Популярная зона отдыха в Омске теперь без собак: что изменилось в Городском саду

10 октября 2024, 07:02
Фото: 1MI.

Омичам запретили выгуливать собак в Городском саду

В Омске ввели неожиданный запрет на выгул собак в недавно благоустроенной зоне Городского сада.

Омичи, привыкшие гулять со своими питомцами в Городском саду, столкнулись с неожиданным запретом. Теперь выгуливать собак в недавно благоустроенной зоне, расположенной между проспектом Карла Маркса, улицами Короленко, Ленина и Броз Тито, запрещено.

По информации «СуперОмска», запрет касается всей территории, включая арт-объект «Земля», представляющий собой глобус. По периметру зоны установлены предупреждающие таблички.

Запрет распространяется не только на собак, но и на катание на скейтбордах. Благоустройство этой зоны было выполнено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее, напомним, Город55 сообщал, что «Зеленый остров» передается в концессию компании «Омск Сайдинг Инвест», владеющей парком «Вокруг света». Компания планирует обновить площадки для выгула собак.

Инвестор «Зеленого острова» в Омске рассказал про будущее площадок для выгула собак
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Омск#Благоустройство#Омская область#Собаки#Парк#Земля#Новости#Запрет#Компания#Арт-объект#Вокруг света#Городской сад#Федеральный проект
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика