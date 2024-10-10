Популярная зона отдыха в Омске теперь без собак: что изменилось в Городском саду

Posted 10 октября 2024, 07:02
Published 10 октября 2024, 07:02
Modified 10 октября 2024, 07:04
Updated 10 октября 2024, 07:04
Омичи, привыкшие гулять со своими питомцами в Городском саду, столкнулись с неожиданным запретом. Теперь выгуливать собак в недавно благоустроенной зоне, расположенной между проспектом Карла Маркса, улицами Короленко, Ленина и Броз Тито, запрещено.
По информации «СуперОмска», запрет касается всей территории, включая арт-объект «Земля», представляющий собой глобус. По периметру зоны установлены предупреждающие таблички.
Запрет распространяется не только на собак, но и на катание на скейтбордах. Благоустройство этой зоны было выполнено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Ранее, напомним, Город55 сообщал, что «Зеленый остров» передается в концессию компании «Омск Сайдинг Инвест», владеющей парком «Вокруг света». Компания планирует обновить площадки для выгула собак.