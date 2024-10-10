Павел Прилучный впервые прокомментировал борьбу за детей с Муцениеце

Напомним, что два дня назад актриса выложила на своей странице в соцсети пост, в котором поделилась деталями судебного процесса и своим состоянием. Муцениеце рассказала, что дочь Мия сейчас живет с ней, а сын Тимофей, наоборот, отдалился и просит «оставить его в покое».