Павел Прилучный впервые прокомментировал борьбу за детей с Муцениеце

Posted 10 октября, 14:52
Published 10 октября, 14:52
Modified 10 октября, 19:56
Updated 10 октября, 19:56
Уже несколько месяцев интернет активно обсуждает развод Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Недавно ситуацию прокомментировал и сам актер, до этого избегавший публичных разговоров о судах и борьбе за детей.
«Агата поехала в отпуск, у детей каникулы и не только Тимофей, но и Мия находятся со мной», — рассказал Павел «Экспресс газете».
Напомним, что два дня назад актриса выложила на своей странице в соцсети пост, в котором поделилась деталями судебного процесса и своим состоянием. Муцениеце рассказала, что дочь Мия сейчас живет с ней, а сын Тимофей, наоборот, отдалился и просит «оставить его в покое».
«Тимофей не был дома с августа, и то в августе он был всего один день, Мия безумно скучает по брату и конечно по папе! Тима почти с нами не общается, я уже если честно не понимаю что с этим делать, он сам просит оставить его в покое», — написала актриса.
При этом Павел Прилучный утверждает, что 11-летний Тимофей сам захотел жить с ним. Кроме того, такому решению не возражала и Агата, она лишь отказалась юридически оформлять переезд мальчика. Но потом ситуация изменилась.
«Тимофей до сих пор пребывает в недоумении. После подачи иска по алиментам она начала активно препятствовать желанию Тимофея жить со мной, как фактически, так и юридически. Договориться у нас не получилось. Я был бы счастлив оставить с собой и Мию, но она, напротив, хочет жить с мамой, это сугубо ее желание, которое я уважаю и не пытаюсь как-то на него повлиять», — добавил Прилучный.
Актер также отметил, что никогда не жалел денег на детей и его участие в их жизни не ограничивается алиментами.
Напомним, что ранее Город55 рассказывал, что именно могло подтолкнуть Павла Прилучного забрать детей у бывшей жены Агаты Муцениеце. Кто-то уверен, что такое решение ему посоветовал частный детектив Максим Заболотный, а кто-то считает это делом рук новой спутницы актера.