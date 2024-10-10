Отличные навыки. Омский «Авангард» предпочел Николишину защитника из Чехии

Posted 10 октября, 03:15
Published 10 октября, 03:15
Modified 10 октября, 05:40
Updated 10 октября, 05:40
Хоккейный клуб «Авангард» объявил о важном обмене: нападающий Иван Николишин переходит в «Барыс». Взамен «Авангард» получает спортивные права на 28-летнего чешского защитника Давида Скленичку.
В текущем сезоне 2023-2024 Скленичка провел 62 матча за «Барыс», продемонстрировав отличные результаты — 33 очка (8 голов и 25 передач).
Клуб выражает искреннюю благодарность Ивану Николишину за его труд и вклад в команду, а также желает ему успешного продолжения карьеры в новой команде.
Как уже писал Город55, Николишин отметился только одной важной передачей за весь сезон, вследствие чего в клубе и задумались о его обмене.