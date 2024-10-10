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Posted 10 октября, 03:15

Published 10 октября, 03:15

Modified 10 октября, 05:40

Updated 10 октября, 05:40

Омский «Авангард» обменил Николишина на чешского защитника Скленичку

Отличные навыки. Омский «Авангард» предпочел Николишину защитника из Чехии

10 октября 2024, 03:15
Фото: Hawk.ru

Омский «Авангард» обменил Николишина на чешского защитника Скленичку

Николишин же переходит в «Барыс», хоккейный клуб Казахстана.

Хоккейный клуб «Авангард» объявил о важном обмене: нападающий Иван Николишин переходит в «Барыс». Взамен «Авангард» получает спортивные права на 28-летнего чешского защитника Давида Скленичку.

В текущем сезоне 2023-2024 Скленичка провел 62 матча за «Барыс», продемонстрировав отличные результаты — 33 очка (8 голов и 25 передач).

Клуб выражает искреннюю благодарность Ивану Николишину за его труд и вклад в команду, а также желает ему успешного продолжения карьеры в новой команде.

Как уже писал Город55, Николишин отметился только одной важной передачей за весь сезон, вследствие чего в клубе и задумались о его обмене.

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#Кристина Антоносян#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Новости#Чехия#Барыс#Иван Николишин
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