Омские депутаты одобрили еще одну мемориальную доску с именем Пушницы

Posted 10 октября, 08:59
Published 10 октября, 08:59
Modified 10 октября, 09:00
Updated 10 октября, 09:00
В Омском городском Совете сегодня прошло очередное заседание комитета по социальным вопросам. Один из пунктов повестки связан с планами установить в Омске очередную мемориальную доску. На ней будет имя Александра Пушницы — выдающегося спорстмена-самбиста, который трижды становился чемпионом мира, дважды побеждал на первенствах Европы и 9 раз — на первенствах СССР.
Глава Центрального округа Амангельды Мендубаев, выступавший в роли докладчика, рассказал депутатам, что доску планируется установить на стене одного из корпусов Академии МВД, расположенного на улице Ленина. Это учебное заведение берет на себя все сопутствующие расходы.
— Думаю, нет смысла рассказывать, кто такой Александр Михайлович Пушница, — констатировал глава ЦАО. — Это наш великий спортсмен, великий человек…
Депутаты с этим согласились и единодушно проголосовали «за». Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.
Напомним: в июле текущего года депутаты одобрили установку еще одной мемориальной доски с именем Пушницы. Этот объект было предложено установить на стене дома на улице Орджонкидзе, где жил спортсмен, причем расходы на изготовление и установку взял на себя бывший мэр города и бывший депутат Госдумы Виктор Шрейдер.