Омские депутаты одобрили еще одну мемориальную доску с именем Пушницы

В Омском городском Совете сегодня прошло очередное заседание комитета по социальным вопросам. Один из пунктов повестки связан с планами установить в Омске очередную мемориальную доску. На ней будет имя Александра Пушницы — выдающегося спорстмена-самбиста, который трижды становился чемпионом мира, дважды побеждал на первенствах Европы и 9 раз — на первенствах СССР.