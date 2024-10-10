Новый район на 15,7 га: в Омске хотят комплексно застроить территорию Сибзавода

Posted 10 октября, 10:20
Published 10 октября, 10:20
Modified 10 октября, 12:03
Updated 10 октября, 12:03
В Омске начались разговоры о комплексной застройке территории бывшего Сибзавода. На сайте администрации появился проект постановления договора о заключении договора о комплексном развитии территории бывшего предприятия, который предполагает создание нового жилого и коммерческого района на площади 15,7 гектара.
Согласно документу, проект собираются реализовать за 30 лет. Он будет включать в себя строительство жилых домов, объектов коммерческой недвижимости и инфраструктуры. Муниципальное образование не будет самостоятельно реализовывать проект.
Отметим, что договор комплексного развития территории собираются заключить с правообладателем земельных участков. В данный момент землей под бывшим Сибзаводом владеет Алексей Певнев. Землю предприниматель приобрел в 2020 году. Тогда говорилось, что покупка 15 га обошлась Певневу в 500 млн рублей.
Как сообщал Город55, в омской мэрии рассказали о ходе строительства школы в микрорайоне «Серебряный берег». На объекте работают более 70 человек, и до конца года планируется возвести стены, крышу, а также установить окна и двери.