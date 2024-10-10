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Posted 10 октября, 10:20

Published 10 октября, 10:20

Modified 10 октября, 12:03

Updated 10 октября, 12:03

В Омске на территории бывшего Сибзавода появится новый жилой микрорайон

Новый район на 15,7 га: в Омске хотят комплексно застроить территорию Сибзавода

10 октября 2024, 10:20
Фото: gorod55.ru

В Омске на территории бывшего Сибзавода появится новый жилой микрорайон

В Омске планируется комплексная застройка территории бывшего Сибзавода, на месте промышленного гиганта появится новый жилой и коммерческий район.

В Омске начались разговоры о комплексной застройке территории бывшего Сибзавода. На сайте администрации появился проект постановления договора о заключении договора о комплексном развитии территории бывшего предприятия, который предполагает создание нового жилого и коммерческого района на площади 15,7 гектара.

Согласно документу, проект собираются реализовать за 30 лет. Он будет включать в себя строительство жилых домов, объектов коммерческой недвижимости и инфраструктуры. Муниципальное образование не будет самостоятельно реализовывать проект.

Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Отметим, что договор комплексного развития территории собираются заключить с правообладателем земельных участков. В данный момент землей под бывшим Сибзаводом владеет Алексей Певнев. Землю предприниматель приобрел в 2020 году. Тогда говорилось, что покупка 15 га обошлась Певневу в 500 млн рублей.

Как сообщал Город55, в омской мэрии рассказали о ходе строительства школы в микрорайоне «Серебряный берег». На объекте работают более 70 человек, и до конца года планируется возвести стены, крышу, а также установить окна и двери.

Стало известно, когда сдадут проблемную школу в омском микрорайоне «Серебряный берег»
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Строительство#Мэр#Инфраструктура#Инвестор#Жилые дома#Новости#Застройка
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