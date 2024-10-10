Ни один омский вуз не вошел в топ-100 лучших университетов мира

В этом году 81 российский вуз попал в престижный рейтинг Times Higher Education, что на три университета больше по сравнению с прошлым годом. Однако, ни один из них пока не смог пробиться в топ-100 лучших университетов мира. Полный рейтинг был опубликован на официальном сайте издания.