Ни один омский вуз не вошел в топ-100 лучших университетов мира

Posted 10 октября, 11:44
Published 10 октября, 11:44
Modified 10 октября, 11:46
Updated 10 октября, 11:46
В этом году 81 российский вуз попал в престижный рейтинг Times Higher Education, что на три университета больше по сравнению с прошлым годом. Однако, ни один из них пока не смог пробиться в топ-100 лучших университетов мира. Полный рейтинг был опубликован на официальном сайте издания.
Лидером среди российских вузов стал Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ), занявший 107-е место. Московский физико-технический институт (МФТИ) оказался в диапазоне с 251-го по 300-е место, а Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) заняли позиции в шестой сотне.
Есть в рейтинге Times Higher Education, кстати, и один омский вуз — Омский государственный технический университет. Правда, он оказался в группе 1501+.
Несмотря на отсутствие российских вузов в топ-100, общее количество университетов из России в рейтинге увеличилось: с 78 в прошлом году до 81 в текущем.
Как сообщал Город55, в обновленном рейтинге RUR Subject Rankings, включающем 116 российских вузов, выделились три омских университета — ОмГАУ, ОмГТУ и ОмГПУ, продемонстрировав свои достижения в различных областях знаний.