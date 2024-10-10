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Posted 10 октября, 11:44

Published 10 октября, 11:44

Modified 10 октября, 11:46

Updated 10 октября, 11:46

Ни один омский вуз не вошел в топ-100 лучших университетов мира

Ни один омский вуз не вошел в топ-100 лучших университетов мира

10 октября 2024, 11:44
Фото: Изображение Midjourney
В этом году 81 российский вуз, включая ОмГТУ, вошел в престижный рейтинг Times Higher Education, однако ни один из них пока не смог пробиться в топ-100 лучших университетов мира.

В этом году 81 российский вуз попал в престижный рейтинг Times Higher Education, что на три университета больше по сравнению с прошлым годом. Однако, ни один из них пока не смог пробиться в топ-100 лучших университетов мира. Полный рейтинг был опубликован на официальном сайте издания.

Лидером среди российских вузов стал Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ), занявший 107-е место. Московский физико-технический институт (МФТИ) оказался в диапазоне с 251-го по 300-е место, а Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) заняли позиции в шестой сотне.

Есть в рейтинге Times Higher Education, кстати, и один омский вуз — Омский государственный технический университет. Правда, он оказался в группе 1501+.

Несмотря на отсутствие российских вузов в топ-100, общее количество университетов из России в рейтинге увеличилось: с 78 в прошлом году до 81 в текущем.

Как сообщал Город55, в обновленном рейтинге RUR Subject Rankings, включающем 116 российских вузов, выделились три омских университета — ОмГАУ, ОмГТУ и ОмГПУ, продемонстрировав свои достижения в различных областях знаний.

Среди тысячи лучших. Омские вузы попали в обновленный мировой рейтинг
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#Екатерина Тараленко#Образование#Омск#Рейтинг#Россия#Вуз#Новости#Омский государственный технический университет
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