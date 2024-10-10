«Неприлично!»: Рязанова прокомментировала ремейк фильма «Москва слезам не верит»

Posted 10 октября, 07:13
Published 10 октября, 07:13
Modified 10 октября, 07:58
Updated 10 октября, 07:58
Раиса Рязанова, которая сыграла Тосю в оригинальной версии «Москва слезам не верит», высказалась по поводу ремейка фильма. По мнению Народной артистки России, картину Владимира Меньшова переснимать не стоит, ведь новая версия в любом случае не будет востребована так, как советская классика.
«Не стоит снимать. И понимаете, это просто неприлично. Взял бы Крыжовников какую-нибудь другую плохую картину и попробовал переделать, сделать что-то прям аховое. Но когда он берет картину призера (фильм получил „Оскар“ в 1981 году как „Лучший фильм на иностранном языке“ — прим. ред.) и что-то хочет туда еще добавить, я не знаю, что это за режиссер», — уверена актриса.
Кроме того, Раиса Рязанова считает, что снять фильм лучше уже не получится, а обычно ремейки делаются именно ради этого.
Отметим, что съемки адаптации уже идут, роли в сериале сыграют Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина, Тина Стойилкович, Андрей Бурковский и другие.
По задумке режиссера Жоры Крыжовникова, действие будет происходить в современной Москве, главной героиней станет девушка Ксюша, у которой есть ребенок. В столице она знакомится со студенткой медицинского вуза Олей и Машей, мечтающей о муже-иностранце.
«Мы так привыкли к тому, что вокруг нас происходит… Но когда ты смотришь на фотографии Москвы 20-летней давности — всю заклеенную, замусоренную, то понимаешь, что произошло и как похорошела „наша саванна“, как говорилось в одном мультфильме», — считает Крыжовников.
Источник: starhit
Напомним, что недавно в семье режиссера Федора Бондарчука произошел разлад. Его супруга актриса Паулина Андреева уехала в Санкт-Петербург вместе с сыном.