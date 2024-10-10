«Неприлично!»: Рязанова прокомментировала ремейк фильма «Москва слезам не верит»

Раиса Рязанова, которая сыграла Тосю в оригинальной версии «Москва слезам не верит», высказалась по поводу ремейка фильма. По мнению Народной артистки России, картину Владимира Меньшова переснимать не стоит, ведь новая версия в любом случае не будет востребована так, как советская классика.