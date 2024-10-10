На неопределенный срок. В Омской области отменили сельские автобусы

Напомним, что раньше именно по тем же причинам отменили весь муниципальный общественный транспорт в Знаменском районе. Это вызвало волну обсуждений и возмущений. Жители переживали, что отсутствие регулярного транспорта скажется на жизни района негативно, однако скоро ситуация разрешилась. Чуть позже выяснилось, что автобусы будут ездить как обычно. В прокуратуре региона начали проверку по факту отмены.