На неопределенный срок. В Омской области отменили сельские автобусы

Posted 10 октября, 04:48
Published 10 октября, 04:48
Modified 10 октября, 05:01
Updated 10 октября, 05:01
В селе Колосовка Колосовского района Омской области с 7 октября отменяют муниципальный транспорт. Как рассказали в администрации, автобусов не будет из-за недостаточного финансирования.
«С 07 октября 2024 года в связи с окончанием действия контракта и отсутствием дальнейшего финансирования, движение маршрутного транспорта по с. Колосовка временно приостанавливается на неопределённый срок. В случае изменений мы расскажем дополнительно», — говорится в сообщении.
Однако в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона Городу55 рассказали, что 14 октября планируется восстановить движение муниципального транспорта.
«Администрация Колосовского района на сегодняшний день изыскала средства на организацию транспортного обслуживания населения. Администрация Колосовского муниципального района Омской области приносит свои извинения гражданам района за причинённые неудобства. По информации главы района, транспортное обслуживание будет восстановлено с 14 октября», — уточнили Городу55.
Напомним, что раньше именно по тем же причинам отменили весь муниципальный общественный транспорт в Знаменском районе. Это вызвало волну обсуждений и возмущений. Жители переживали, что отсутствие регулярного транспорта скажется на жизни района негативно, однако скоро ситуация разрешилась. Чуть позже выяснилось, что автобусы будут ездить как обычно. В прокуратуре региона начали проверку по факту отмены.