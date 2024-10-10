Стало известно, когда в Омске достроят «скандальную» школу на Красном пути

Ранее Город55 писал, что на объекте работают 70 человек. В этом году там построят стены и крышу, окна и двери, а зимой займутся отделкой. Из бюджетов всех уровней выделили 1,14 млрд рублей. Предыдущий подрядчик расстроил не только мэра, но и жителей. Жильцы ждали новую школу и готовились записать туда своих детей.