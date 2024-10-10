Стало известно, когда в Омске достроят «скандальную» школу на Красном пути

Posted 10 октября, 07:45
Published 10 октября, 07:45
Modified 10 октября, 07:58
Updated 10 октября, 07:58
Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест, отвечая на вопросы жителей, школу в микрорайоне «Серебряный берег» планируют сдать в следующем году. В этом году новый подрядчик ООО «Русстрой» рассчитывает закончить строить четыре корпуса. Однако еще два корпуса останутся на 2025 год.
«Школа состоит из шести корпусов. Надеюсь, что мы с подрядчиком четыре корпуса в этом году сделаем. Закроем тепловой контур (подадим тепло). Внутренние работы будут проходить уже зимой в четырех корпусах. Стоит задача и на два остальных корпуса, но они не успевают. Вместе с губернатором постараемся сделать все, чтобы к 1 сентября открыть школу», — рассказал он.
Ранее Город55 писал, что на объекте работают 70 человек. В этом году там построят стены и крышу, окна и двери, а зимой займутся отделкой. Из бюджетов всех уровней выделили 1,14 млрд рублей. Предыдущий подрядчик расстроил не только мэра, но и жителей. Жильцы ждали новую школу и готовились записать туда своих детей.
Кроме того, Сергей Шелест сегодня ответил на многочисленные вопросы жителей Омска, касающиеся отопления. В большинстве домов его уже включили, но из-за нехватки сотрудников в «Тепловой компании», а также изношенных теплосетей отопительный сезон в регионе начался не без проблем. Также мэр сообщил, что на 1-й Поселковой совсем скоро включат газоснабжение.