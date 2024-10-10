«Крылья расправлены»: «Россия» запускает субсидируемые рейсы из Омска в Красноярск

Авиакомпания «Аэрофлот» уточнила, что в зимнем сезонном расписании рейсы будут выполняться три раза в неделю. Из Красноярска самолеты будут вылетать по средам, пятницам и воскресеньям, а из Омска — по понедельникам, четвергам и субботам.