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Posted 10 октября, 12:21

Published 10 октября, 12:21

Modified 10 октября, 12:42

Updated 10 октября, 12:42

Из Омска в Красноярск крупный перевозчик запустит субсидированные рейсы

«Крылья расправлены»: «Россия» запускает субсидируемые рейсы из Омска в Красноярск

10 октября 2024, 12:21

Из Омска в Красноярск крупный перевозчик запустит субсидированные рейсы

С 1 ноября 2024 года жители Омска и Красноярска смогут воспользоваться новыми субсидируемыми рейсами авиакомпании «Россия», которые сделают путешествия между городами доступными, а билеты в одну сторону обойдутся не дороже 7 089 рублей.

С 1 ноября 2024 года жители Омска и Красноярска смогут воспользоваться новыми субсидируемыми рейсами между этими городами. Перевозки будет осуществлять авиакомпания «Россия».

Авиакомпания «Аэрофлот» уточнила, что в зимнем сезонном расписании рейсы будут выполняться три раза в неделю. Из Красноярска самолеты будут вылетать по средам, пятницам и воскресеньям, а из Омска — по понедельникам, четвергам и субботам.

Билеты по сниженной цене уже поступили в продажу, и приобрести их могут все желающие. Стоимость билета в одну сторону из Красноярска в Омск не превысит 7 089 рублей.

Ранее Город55 сообщил, что с 24 сентября 2024 года омичи получили возможность путешествовать между своим городом и Иркутском по более доступным ценам благодаря субсидированным тарифам.

Омск и Иркутск стали ближе: билеты на рейсы теперь стоят 10 тысяч рублей
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#Екатерина Тараленко#Самолет#Омск#Омская область#Цены#Билеты#Субсидии#Новости#Рейсы#Авиакомпания#Красноярск
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