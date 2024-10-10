«Крылья расправлены»: «Россия» запускает субсидируемые рейсы из Омска в Красноярск

Posted 10 октября, 12:21
Published 10 октября, 12:21
Modified 10 октября, 12:42
Updated 10 октября, 12:42
С 1 ноября 2024 года жители Омска и Красноярска смогут воспользоваться новыми субсидируемыми рейсами между этими городами. Перевозки будет осуществлять авиакомпания «Россия».
Авиакомпания «Аэрофлот» уточнила, что в зимнем сезонном расписании рейсы будут выполняться три раза в неделю. Из Красноярска самолеты будут вылетать по средам, пятницам и воскресеньям, а из Омска — по понедельникам, четвергам и субботам.
Билеты по сниженной цене уже поступили в продажу, и приобрести их могут все желающие. Стоимость билета в одну сторону из Красноярска в Омск не превысит 7 089 рублей.
Ранее Город55 сообщил, что с 24 сентября 2024 года омичи получили возможность путешествовать между своим городом и Иркутском по более доступным ценам благодаря субсидированным тарифам.