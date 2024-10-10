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Posted 10 октября, 12:07

Published 10 октября, 12:07

Modified 10 октября, 12:08

Updated 10 октября, 12:08

Конкурсный управляющий «Юнигаза» предъявил требования налоговой

Конкурсный управляющий «Юнигаза» потребовал от налоговиков 22 млн рублей

10 октября 2024, 12:07
Фото: 1MI

Конкурсный управляющий «Юнигаза» предъявил требования налоговой

Кирилл Харитонов оспорил перечисление денег УФНС в суде.

В Арбитражный суд Омской области поступило заявление конкурсного управляющего ООО «Юнигаз» Кирилла Харитонова об оспаривании одной из сделок этой фирмы. Речь идет о перечислении «Юнигазом» УФНС России по Омской области 21,8 млн рублей: Харитонов просит суд признать эту сделку недействительной и обязать налоговиков вернуть все деньги.

Напомним: «Юнигаз», владеющий сетью заправок, в феврале 2024 года был признан банкротом из-за исков новосибирской «Рекламно-производственной компании» и банка ВТБ. Единственным учредителем компании является ООО «М-Трейдинг», до июля 2024 года весь уставный капитал «Юнигаза» принадлежал омскому бизнесмену Дмитрию Елизарову.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Арбитражный суд#Банкротство#Новости#Юнигаз
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