Конкурсный управляющий «Юнигаза» потребовал от налоговиков 22 млн рублей

В Арбитражный суд Омской области поступило заявление конкурсного управляющего ООО «Юнигаз» Кирилла Харитонова об оспаривании одной из сделок этой фирмы. Речь идет о перечислении «Юнигазом» УФНС России по Омской области 21,8 млн рублей: Харитонов просит суд признать эту сделку недействительной и обязать налоговиков вернуть все деньги.