Конкурсный управляющий «Юнигаза» потребовал от налоговиков 22 млн рублей

Posted 10 октября, 12:07
Published 10 октября, 12:07
Modified 10 октября, 12:08
Updated 10 октября, 12:08
В Арбитражный суд Омской области поступило заявление конкурсного управляющего ООО «Юнигаз» Кирилла Харитонова об оспаривании одной из сделок этой фирмы. Речь идет о перечислении «Юнигазом» УФНС России по Омской области 21,8 млн рублей: Харитонов просит суд признать эту сделку недействительной и обязать налоговиков вернуть все деньги.
Напомним: «Юнигаз», владеющий сетью заправок, в феврале 2024 года был признан банкротом из-за исков новосибирской «Рекламно-производственной компании» и банка ВТБ. Единственным учредителем компании является ООО «М-Трейдинг», до июля 2024 года весь уставный капитал «Юнигаза» принадлежал омскому бизнесмену Дмитрию Елизарову.