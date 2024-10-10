«Это дело между мной и ГИБДД»: омич дошел до облсуда, оспаривая решение инспектора

При этом и жена Калина, и ее пассажирка заявили, что Infiniti сначала врезался в Nissan и только потом — в столб. Пассажирка к тому же утверждает, что инспекторы ДПС ее не допрашивали, а сам Калин — что Infiniti все-таки выехал на перекресток, уже когда «красный» горел и для него, причем возможность маневра была, но Горскина ею не воспользовалась.