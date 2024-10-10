«Это дело между мной и ГИБДД»: омич дошел до облсуда, оспаривая решение инспектора

Posted 10 октября, 06:54
Published 10 октября, 06:54
Modified 10 октября, 07:11
Updated 10 октября, 07:11
В Омском областном суде вчера, 9 октября, рассматривалась жалоба омича Андрея Калина на решение одного из районных судов. Инициатор дела жаловался не только на судей, но и на дорожную инспекцию, которая, по его мнению, недостаточно серьезно отнеслась к ДТП, случившемуся с его женой. Облсуд к прозвучавшим претензиям прислушался и удовлетворил их — но только частично.
Началась эта история в один из апрельских вечеров текущего года, когда в Nissan, за рулем которого была Маржан Калина, на перекрестке 24-й Северной и Орджоникидзе врезался Infiniti. Оба автомобиля были повреждены, пострадал водитель Nissan, пассажиру этой машины пришлось выходить через другую дверь. В полиции отказались возбуждать дело об административном правонарушении. Калин написал заявление о незаконности такого решения, но ответа, по его словам, не получил. Тогда он направил жалобу в районный суд.
Омич уверен, что водитель Infiniti врезался в его машину намеренно, грубо нарушив сразу несколько пунктов ПДД и кодекса об административных правонарушениях. В жалобе Калин заявил, что инспектор ДПС допустил «явные нарушения законодательства РФ и искажение обстоятельств дела», а потому попросил суд «содействовать в инициировании проверки профессиональной деятельности» этого полицейского.
В Центральном суде обе стороны уточнили свои позиции. И истец, и ответчик были согласны с тем, что Nissan остановился на перекрестке на «красный» и что Infiniti в него врезался, но вот в деталях их данные разошлись кардинально.
«Горскина У. А. (водитель Infiniti — прим.ред.) намеревалась осуществить поворот налево на ул. 24-я Северная, при подъезде к перекрестку автомобиль не реагировал на педаль тормоза, как позднее выяснилось, под педаль попал коврик, — говорится в судебных документах со ссылкой на саму Горскину и ее адвоката. — Горскина У. А. сманеврировала на полосу для встречного движения, ударилась в столб, по инерции автомобиль отбросило на рядом стоящий автомобиль заявителя… Горскина У. А. выехала на перекресток на разрешающий сигнал светофора».
При этом и жена Калина, и ее пассажирка заявили, что Infiniti сначала врезался в Nissan и только потом — в столб. Пассажирка к тому же утверждает, что инспекторы ДПС ее не допрашивали, а сам Калин — что Infiniti все-таки выехал на перекресток, уже когда «красный» горел и для него, причем возможность маневра была, но Горскина ею не воспользовалась.
Центральный районный суд, принимая решение, исходил из положения КоАП о сроках давности. ДТП произошло 5 апреля, жалоба командиру полка ДПС была подана 27 мая, а зарегистрирована еще через 4 дня. 13 июня командир батальона ДПС оставил ее без рассмотрения «ввиду подачи жалобы в Центральный районный суд Омска». Между тем КоАП предполагает срок давности 60 дней в обычном случае и 90 дней при рассмотрении дела судьей.
«В приведенной связи срок давности привлечения к административной ответственности истек 04.06.2024 и 04.07.2024 соответственно», — объясняет судья в решении, принятом 4 сентября.
В итоге в удовлетворении жалобы было отказано. Суду даже не понадобилось оценивать решение инспектора по существу, напротив: действия ДПС стали аргументом в пользу того, что удовлетворять жалобу не надо.
«Из материалов дела следует, — говорится в решении, — что протокол об административном правонарушении в отношении Горскиной У. А. не составлялся, совершение какого-либо правонарушения в вину первой не вменялось, определение должностного лица каких-либо выводов и суждений о виновности Горскиной У. А. в совершении административного правонарушения не содержит. Таким образом, поскольку в действиях Горскиной У.А. не установлен состав административного правонарушения, истекли сроки давности привлечения к административной ответственности, основания к отмене определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении… с направлением дела на новое рассмотрение отсутствуют, указанное определение подлежит оставлению без изменения».
Калина такой результат не удовлетворил, и он подал жалобу в Омский областной суд, чтобы наказать и водителя Infiniti, и дорожную полицию, которая, по его мнению, в этой истории нарушает закон.
«Это не частное дело, это дело между мной и ГИБДД Омской области», — заявил он в самом начале заседания.
В суд не явились ни Горскина, ни представители ДПС. Судья, выслушав Калина, приняла решение: жалобу удовлетворить частично, решение предыдущей инстанции отменить, дело снова направить в районный суд. Но теперь уже другой: исходя из места ДТП, уже первая жалоба должна была рассматриваться в Первомайском суде, и почему она попала в Центральный, не совсем ясно.
«Разрешение дела по жалобе на определение должностного лица об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении с нарушением… правил подсудности является существенным (фундаментальным) нарушением, влияющим на исход дела, и не отвечает требованию справедливого правосудия», — констатировала судья в своем решении.
Таким образом, теперь жалобу Калина будут рассматривать заново. Изменится ли что-то в связи с новым местом действия или останется в силе аргумент об истечении срока давности, мы узнаем в ближайшее время.