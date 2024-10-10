До 210 тысяч. Омичам рассказали, сколько платят архитекторам в области

Posted 10 октября, 06:01
Published 10 октября, 06:01
Modified 10 октября, 06:06
Updated 10 октября, 06:06
Известный сервис SuperJob рассказал про возможности и вакансии, которые предлагаются на рынке для архитекторов в Омске. Крупные строительные компании, специализирующиеся на промышленном строительстве, предлагают самые высокие зарплаты — до 210 тысяч рублей. Для получения такой зарплаты архитектор должен иметь опыт работы от 5 лет, знать Revit, BIM-технологии, владеть Autodesk 3ds Max и SketchUp, а также разрабатывать проекты всех стадий и иметь опыт работы над крупными проектами.
Более скромная зарплата (от 60 до 100 тысяч рублей) ожидает архитекторов с опытом работы от 3 лет, знанием Revit, английского языка на уровне чтения технической документации, а также портфолио реализованных проектов. Тем не менее, это значительно больше, чем часто предлагается на рынке труда в Омской области.
Если у соискателя нет опыта и он только начинает свой путь в архитектуре, то он может рассчитывать на зарплату от 50 до 60 тысяч рублей. Для этого необходимо иметь высшее образование в строительной сфере, знание САПР, современных строительных нормативов и опыт выполнения архитектурных чертежей.
Отметим, что в Омске существует несколько учреждений, где можно получить такое образование. Это Омский государственный технический университет, медицинский университет, университет путей сообщения, педагогический, СибАДИ и др.
Ранее Город55 писал про самые высокооплачиваемые вакансии в Омской области. На некоторых из них обещают зарплату до 170 тысяч рублей.