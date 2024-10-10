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Posted 10 октября, 06:01

Published 10 октября, 06:01

Modified 10 октября, 06:06

Updated 10 октября, 06:06

Омичам рассказали, сколько зарабатывают архитекторы в регионе

До 210 тысяч. Омичам рассказали, сколько платят архитекторам в области

10 октября 2024, 06:01
Фото: 1MI

Омичам рассказали, сколько зарабатывают архитекторы в регионе

Хотя зарплаты омичей ниже, чем у коллег из Москвы и Санкт-Петербурга, в городе есть востребованные специалисты, готовые применить свои знания и опыт в развитии архитектурного облика Омска.

Известный сервис SuperJob рассказал про возможности и вакансии, которые предлагаются на рынке для архитекторов в Омске. Крупные строительные компании, специализирующиеся на промышленном строительстве, предлагают самые высокие зарплаты — до 210 тысяч рублей. Для получения такой зарплаты архитектор должен иметь опыт работы от 5 лет, знать Revit, BIM-технологии, владеть Autodesk 3ds Max и SketchUp, а также разрабатывать проекты всех стадий и иметь опыт работы над крупными проектами.

Более скромная зарплата (от 60 до 100 тысяч рублей) ожидает архитекторов с опытом работы от 3 лет, знанием Revit, английского языка на уровне чтения технической документации, а также портфолио реализованных проектов. Тем не менее, это значительно больше, чем часто предлагается на рынке труда в Омской области.

Если у соискателя нет опыта и он только начинает свой путь в архитектуре, то он может рассчитывать на зарплату от 50 до 60 тысяч рублей. Для этого необходимо иметь высшее образование в строительной сфере, знание САПР, современных строительных нормативов и опыт выполнения архитектурных чертежей.

Отметим, что в Омске существует несколько учреждений, где можно получить такое образование. Это Омский государственный технический университет, медицинский университет, университет путей сообщения, педагогический, СибАДИ и др.

Ранее Город55 писал про самые высокооплачиваемые вакансии в Омской области. На некоторых из них обещают зарплату до 170 тысяч рублей.

От 130 от 170 тысяч. Омичам рассказали о самых высоких зарплатах в регионе
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