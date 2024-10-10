До 210 тысяч. Омичам рассказали, сколько платят архитекторам в области

Известный сервис SuperJob рассказал про возможности и вакансии, которые предлагаются на рынке для архитекторов в Омске. Крупные строительные компании, специализирующиеся на промышленном строительстве, предлагают самые высокие зарплаты — до 210 тысяч рублей. Для получения такой зарплаты архитектор должен иметь опыт работы от 5 лет, знать Revit, BIM-технологии, владеть Autodesk 3ds Max и SketchUp, а также разрабатывать проекты всех стадий и иметь опыт работы над крупными проектами.