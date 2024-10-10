15 тысяч должников: «ОмскРТС» потратит 47 млн на коллекторов для взыскания долгов

Как выяснилось, у «Омск РТС» имеется огромный «портфель» должников — почти 15 тысяч омичей. Кроме того, еще 287 человек уже имеют судебные решения о взыскании задолженности. На борьбу с должниками «Омск РТС» готовы отдать 47,5 млн рублей.