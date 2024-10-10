15 тысяч должников: «ОмскРТС» потратит 47 млн на коллекторов для взыскания долгов

Posted 10 октября, 06:01
Published 10 октября, 06:01
Modified 10 октября, 06:03
Updated 10 октября, 06:03
9 октября на сайте госзакупок появилась заявка от компании «ОмскРТС», которая отвечает за тепловые сети. Она ищет коллекторские агентства, чтобы справиться с задолженностью жителей города.
Как выяснилось, у «Омск РТС» имеется огромный «портфель» должников — почти 15 тысяч омичей. Кроме того, еще 287 человек уже имеют судебные решения о взыскании задолженности. На борьбу с должниками «Омск РТС» готовы отдать 47,5 млн рублей.
Сейчас идет конкурс, и заявки от коллекторских агентств принимаются до 21 октября. Победитель будет определен в начале декабря, и с ним будет заключен контракт на три года.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске продолжается масштабная борьба с авариями на теплосетях: за один день 42 бригады «Тепловой компании» устранили 40 повреждений и восстановили теплоснабжение в 149 объектах.