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Posted 10 октября, 06:01

Published 10 октября, 06:01

Modified 10 октября, 06:03

Updated 10 октября, 06:03

В «ОмскРТС» решили за 47 млн рублей нанять коллекторов для взыскания долгов

15 тысяч должников: «ОмскРТС» потратит 47 млн на коллекторов для взыскания долгов

10 октября 2024, 06:01
Фото: 1MI

В «ОмскРТС» решили за 47 млн рублей нанять коллекторов для взыскания долгов

Сюжет
Госзакупки
«ОмскРТС» ищет коллекторские агентства, чтобы взыскать долги с 15 тысяч жителей города. Компания готова потратить 47,5 млн рублей на борьбу с задолженностями.

9 октября на сайте госзакупок появилась заявка от компании «ОмскРТС», которая отвечает за тепловые сети. Она ищет коллекторские агентства, чтобы справиться с задолженностью жителей города.

Как выяснилось, у «Омск РТС» имеется огромный «портфель» должников — почти 15 тысяч омичей. Кроме того, еще 287 человек уже имеют судебные решения о взыскании задолженности. На борьбу с должниками «Омск РТС» готовы отдать 47,5 млн рублей.

Сейчас идет конкурс, и заявки от коллекторских агентств принимаются до 21 октября. Победитель будет определен в начале декабря, и с ним будет заключен контракт на три года.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске продолжается масштабная борьба с авариями на теплосетях: за один день 42 бригады «Тепловой компании» устранили 40 повреждений и восстановили теплоснабжение в 149 объектах.

Минус 40 повреждений за день. В Омске бригады вернули тепло в 149 домов
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Госзакупки#Новости#Омск РТС#Договор#Тендер#Задолженности#Коллекторские агентства
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