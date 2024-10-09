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Posted 9 октября, 09:24

Published 9 октября, 09:24

Modified 9 октября, 09:27

Updated 9 октября, 09:27

Жена Джастина Бибера впервые отреагировала на скандал с Пи Дидди

Жена Джастина Бибера впервые отреагировала на скандал с Пи Дидди

9 октября 2024, 09:24
Фото: Justin Bieber | Джастин Бибер
Впервые семья Биберов отреагировала на скандал, возникший вокруг рэпера Пи Дидди, говорящее фото опубликовала жена Джастина на своей странице в соцсети.

Несколько дней назад американская модель Хейли Бибер опубликовала сторис с фотографией своего мужа в запрещенной соцсети. На снимке Джастин показывает неприличный жест глядя в камеру, под фото расположилась короткая подпись — «mood», что на русском переводится как «настроение».

Пользователи предположили, что такая фотография — некий протест происходящему от семьи Биберов. Уже несколько недель в сети ходят слухи, что Джастин Бибер связан и делом Пи Дидди, с тех пор к персоне исполнителя приковано еще больше внимания.

Фото: Соцсети Хейли Бибер

Напомним, что после ареста рэпера Пи Дидди (его обвиняют в насилии и торговле людьми) появилась информация о том, что одной из его жертв был юный Джастин Бибер. Якобы такой была плата за успех и продвижение по карьерной лестнице юного исполнителя. Кроме того, американские источники сообщают, что Бибер готов рассказать правду о Пи Дидди, если это поможет многим людям.

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#Анастасия Баянова#Бизнес#КЦ
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