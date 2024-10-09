Жена Джастина Бибера впервые отреагировала на скандал с Пи Дидди

Напомним, что после ареста рэпера Пи Дидди (его обвиняют в насилии и торговле людьми) появилась информация о том, что одной из его жертв был юный Джастин Бибер. Якобы такой была плата за успех и продвижение по карьерной лестнице юного исполнителя. Кроме того, американские источники сообщают, что Бибер готов рассказать правду о Пи Дидди, если это поможет многим людям.