Жена Джастина Бибера впервые отреагировала на скандал с Пи Дидди

Posted 9 октября, 09:24
Published 9 октября, 09:24
Modified 9 октября, 09:27
Updated 9 октября, 09:27
Несколько дней назад американская модель Хейли Бибер опубликовала сторис с фотографией своего мужа в запрещенной соцсети. На снимке Джастин показывает неприличный жест глядя в камеру, под фото расположилась короткая подпись — «mood», что на русском переводится как «настроение».
Пользователи предположили, что такая фотография — некий протест происходящему от семьи Биберов. Уже несколько недель в сети ходят слухи, что Джастин Бибер связан и делом Пи Дидди, с тех пор к персоне исполнителя приковано еще больше внимания.
Напомним, что после ареста рэпера Пи Дидди (его обвиняют в насилии и торговле людьми) появилась информация о том, что одной из его жертв был юный Джастин Бибер. Якобы такой была плата за успех и продвижение по карьерной лестнице юного исполнителя. Кроме того, американские источники сообщают, что Бибер готов рассказать правду о Пи Дидди, если это поможет многим людям.