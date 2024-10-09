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Posted 9 октября, 06:38

Published 9 октября, 06:38

Modified 9 октября, 06:40

Updated 9 октября, 06:40

Выходные начнутся для омичей с большой неприятности

Запаситесь таблетками. Омичи замерли в ужасе, ожидая новую неприятность

9 октября 2024, 06:38
Фото: Изображение Midjourney

Выходные начнутся для омичей с большой неприятности

Она настигнет горожан уже на этих выходных.

В ночь на субботу, 12 октября, жителей Омской области снова ждет магнитная буря. По данным ученых лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, до 3:00 магнитосфера будет в возбужденном состоянии. Пик бури можно ждать к 6 утра — в это время она достигнет класса G1 (слабая).

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

В омском минздраве в дни магнитных бурь рекомендуют правильно питаться и не переедать на ночь. Метеозависимые люди в этот период могут почувствовать головную боль, головокружение, слабость, пониженную работоспособность. Поэтому гипертоникам советуют тщательнее следить за артериальным давлением и измерять его не меньше двух раз в день. Гипотоникам рекомендуют пить свежезаваренный чай с лимоном.

Согласно прогнозу магнитных бурь на ближайший месяц, магнитосфера будет возбужденной 22 и 26 октября. Следующая буря ожидается в регионе 3 ноября.

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#Ольга Скворцова#Наука#Здоровье#Омск#Прогноз погоды#Минздрав#Астрономия#Магнитная буря#Магнитные бури#Ученые#Метеозависимость#Страх
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