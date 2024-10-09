Запаситесь таблетками. Омичи замерли в ужасе, ожидая новую неприятность

В омском минздраве в дни магнитных бурь рекомендуют правильно питаться и не переедать на ночь. Метеозависимые люди в этот период могут почувствовать головную боль, головокружение, слабость, пониженную работоспособность. Поэтому гипертоникам советуют тщательнее следить за артериальным давлением и измерять его не меньше двух раз в день. Гипотоникам рекомендуют пить свежезаваренный чай с лимоном.