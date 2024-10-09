Запаситесь таблетками. Омичи замерли в ужасе, ожидая новую неприятность

Posted 9 октября, 06:38
Published 9 октября, 06:38
Modified 9 октября, 06:40
Updated 9 октября, 06:40
В ночь на субботу, 12 октября, жителей Омской области снова ждет магнитная буря. По данным ученых лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, до 3:00 магнитосфера будет в возбужденном состоянии. Пик бури можно ждать к 6 утра — в это время она достигнет класса G1 (слабая).
В омском минздраве в дни магнитных бурь рекомендуют правильно питаться и не переедать на ночь. Метеозависимые люди в этот период могут почувствовать головную боль, головокружение, слабость, пониженную работоспособность. Поэтому гипертоникам советуют тщательнее следить за артериальным давлением и измерять его не меньше двух раз в день. Гипотоникам рекомендуют пить свежезаваренный чай с лимоном.
Согласно прогнозу магнитных бурь на ближайший месяц, магнитосфера будет возбужденной 22 и 26 октября. Следующая буря ожидается в регионе 3 ноября.