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Posted 9 октября, 10:48

Published 9 октября, 10:48

Modified 9 октября, 10:50

Updated 9 октября, 10:50

Омский министр сельского хозяйства сообщил, подорожает ли в регионе картофель

В среднем 42 рубля. Дрофа пообещал, что картофель не подорожает в Омской области

9 октября 2024, 10:48
Фото: 1MI

Омский министр сельского хозяйства сообщил, подорожает ли в регионе картофель

За этот сезон в Омской области успели собрать более 450 тысяч тонн картофеля. Это рекордные показатели.

В соцсетях обсуждают увеличение стоимости овощей, однако в региональном минсельхозе обещают, что подорожания не будет. Эту информацию «Вестям Омск» подтвердил руководитель ведомства Николай Дрофа. Сейчас в среднем килограмм картофеля в Омской области стоит около 42 рублей, это ниже чем во всех других регионах Сибири.

Накануне Дрофа рассказал, что в регионе собрали 449,9 тысяч тонн картофеля. Осталось убрать картофель еще с 2,3% посевной площади.

В минсельхозе надеются, что в следующем году регион выйдет на полное самообеспечение картофелем, морковью и луком. В этом в частности должен помочь и новый тепличный комплекс, который построят в регионе.

Ранее, напомним, Город55 рассказывал, как правильно хранить картофель в квартире. Советы по условиям хранения, упаковке и другие хитрости — читайте в нашем материале.

Не сгниет и не сморщится: как хранить картошку в обычной квартире круглый год
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Сельское хозяйство#Цены#Новости#Николай Дрофа#Картофель#Урожай
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