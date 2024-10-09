В среднем 42 рубля. Дрофа пообещал, что картофель не подорожает в Омской области

Posted 9 октября, 10:48
Published 9 октября, 10:48
Modified 9 октября, 10:50
Updated 9 октября, 10:50
В соцсетях обсуждают увеличение стоимости овощей, однако в региональном минсельхозе обещают, что подорожания не будет. Эту информацию «Вестям Омск» подтвердил руководитель ведомства Николай Дрофа. Сейчас в среднем килограмм картофеля в Омской области стоит около 42 рублей, это ниже чем во всех других регионах Сибири.
Накануне Дрофа рассказал, что в регионе собрали 449,9 тысяч тонн картофеля. Осталось убрать картофель еще с 2,3% посевной площади.
В минсельхозе надеются, что в следующем году регион выйдет на полное самообеспечение картофелем, морковью и луком. В этом в частности должен помочь и новый тепличный комплекс, который построят в регионе.
Ранее, напомним, Город55 рассказывал, как правильно хранить картофель в квартире. Советы по условиям хранения, упаковке и другие хитрости — читайте в нашем материале.