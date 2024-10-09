В среднем 42 рубля. Дрофа пообещал, что картофель не подорожает в Омской области

В соцсетях обсуждают увеличение стоимости овощей, однако в региональном минсельхозе обещают, что подорожания не будет. Эту информацию «Вестям Омск» подтвердил руководитель ведомства Николай Дрофа. Сейчас в среднем килограмм картофеля в Омской области стоит около 42 рублей, это ниже чем во всех других регионах Сибири.