В РЭО рассказали о подписании соглашения с «ЭКОМАШГРУПП»

Posted 9 октября, 14:24
Published 9 октября, 14:24
Modified 9 октября, 14:24
Updated 9 октября, 14:24
Документ был подписан на площадке РЭФ-2024, сообщает 56orb.ru.
Как подчеркнул глава РЭО Денис Буцаев, к консорциуму постоянно присоединяются крупнейшие игроки отрасли. Они руководствуются такими общими целями, как улучшение комплексной системы обращения с мусором в стране, внедрение принципов экономики замкнутого цикла и создание кадрового резерва для данных направлений. Теперь к консорциуму присоединилось предприятие «ЭКОМАШГРУПП». Эта компания открыта для начинающих специалистов и готова приложить усилия, чтобы выполнить задачи данного объединения.
Как отметил руководитель компании «ЭКОМАШГРУПП» Александр Пугин, недостаток квалифицированных специалистов сегодня ощущается в разных сферах. Что касается предприятия, то присоединение к консорциуму стало для него ответственным, значимым в социальном отношении шагом. Сфера обращения с ТКО нуждается в профессионалах, обладающих необходимыми знаниями и компетенциями. Предприятие готово оказать таким специалистам комплексную поддержку.
Напомним, что консорциум был учрежден в 2021 году компанией «Российский экологический оператор». В состав этого объединения вошли представители не только отрасли обращения с ТКО, но и научного мира, промышленности, системы образования.
Главная цель создания консорциума состоит в подготовке узкоспециализированных кадров для ЭЗЦ, а также внедрении инноваций и поддержке ученых и педагогов. На сегодняшний день в объединение входят более двадцати высших учебных заведений, отраслевые предприятия и крупнейшие игроки отрасли обращения с отходами.
Напомним, РЭФ-2024 проходит 7–9 октября и наряду с мероприятиями деловой программы включает в себя проведение молодежного дня. Компания РЭО, российское правительство и Минприроды отвечают за организацию этого форума.