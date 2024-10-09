В РЭО рассказали о подписании соглашения с «ЭКОМАШГРУПП»

Как подчеркнул глава РЭО Денис Буцаев, к консорциуму постоянно присоединяются крупнейшие игроки отрасли. Они руководствуются такими общими целями, как улучшение комплексной системы обращения с мусором в стране, внедрение принципов экономики замкнутого цикла и создание кадрового резерва для данных направлений. Теперь к консорциуму присоединилось предприятие «ЭКОМАШГРУПП». Эта компания открыта для начинающих специалистов и готова приложить усилия, чтобы выполнить задачи данного объединения.