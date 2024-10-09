В омской «Птичьей гавани» планируют построить новую смотровую площадку

Posted 9 октября, 08:37
Published 9 октября, 08:37
Modified 9 октября, 08:39
Updated 9 октября, 08:39
В омском природном парке «Птичья гавань» планируют обустроить новую смотровую площадку. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. На эти цели готовы выделить 1,4 млн рублей. Предложения от подрядчиков принимают до 16 октября.
Все работы необходимо будет выполнить до 15 ноября. Гарантийный срок на них составит 3 года. В документах представлен эскиз смотровой площадки и обозначено ее будущее местоположение.
Ранее Город55 сообщал, что подземный переход, соединяющий «Птичью гавань» и Парк Победы, планируют отремонтировать. Всего на реконструкцию объекта выделили почти 27 млн рублей.