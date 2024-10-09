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Posted 9 октября, 08:37

Published 9 октября, 08:37

Modified 9 октября, 08:39

Updated 9 октября, 08:39

В омской «Птичьей гавани» планируют построить новую смотровую площадку

В омской «Птичьей гавани» планируют построить новую смотровую площадку

9 октября 2024, 08:37
Фото: gorod55.ru
Сюжет
Госзакупки
На эти цели выделить до 1,4 млн рублей. Площадка будет располагаться возле маяка.

В омском природном парке «Птичья гавань» планируют обустроить новую смотровую площадку. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. На эти цели готовы выделить 1,4 млн рублей. Предложения от подрядчиков принимают до 16 октября.

Все работы необходимо будет выполнить до 15 ноября. Гарантийный срок на них составит 3 года. В документах представлен эскиз смотровой площадки и обозначено ее будущее местоположение.

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Скриншот. Фото: Сайт госзакупок

Ранее Город55 сообщал, что подземный переход, соединяющий «Птичью гавань» и Парк Победы, планируют отремонтировать. Всего на реконструкцию объекта выделили почти 27 млн рублей.

В омской «Птичьей гавани» установят 25 арт-объектов с изображением птиц из мозаики
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#Евгений Игишев#Омск#Госзакупки#Работы#Рубли#Подрядчики#Сроки#Гарантия
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