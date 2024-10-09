В омском депобразования прокомментировали ситуацию с отсутствием охраны в школах

Posted 9 октября, 14:28
Published 9 октября, 14:28
Modified 9 октября, 14:31
Updated 9 октября, 14:31
Сегодня в распоряжении Города55 появился доклад главы департамента образования Ларисы Крючковой, из которого следовало, что в этом году 46 школ Омска останутся без охраны. Причина этому простая — отсутствие денег на оплату услуг ЧОПов. Напомним, что доклад был предназначен для заседания Горсовета, которое пройдет завтра.
Однако позже в департаменте образования эту информацию назвали не актуальной. По сообщению ведомства, сейчас лишь в шести школах нет охраны, эти учреждения заключат договор с помощью сервиса «Электронный магазин города Омска».