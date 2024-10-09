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Posted 9 октября, 14:28

Published 9 октября, 14:28

Modified 9 октября, 14:31

Updated 9 октября, 14:31

В омском депобразования прокомментировали ситуацию с отсутствием охраны в школах

В омском депобразования прокомментировали ситуацию с отсутствием охраны в школах

9 октября 2024, 14:28
Фото: 1MI
В департаменте заявили, что информация не соответствует реальности.

Сегодня в распоряжении Города55 появился доклад главы департамента образования Ларисы Крючковой, из которого следовало, что в этом году 46 школ Омска останутся без охраны. Причина этому простая — отсутствие денег на оплату услуг ЧОПов. Напомним, что доклад был предназначен для заседания Горсовета, которое пройдет завтра.

Однако позже в департаменте образования эту информацию назвали не актуальной. По сообщению ведомства, сейчас лишь в шести школах нет охраны, эти учреждения заключат договор с помощью сервиса «Электронный магазин города Омска».

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Школа#Новости#Охрана#Горсовет#Школы#Охрана школ
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