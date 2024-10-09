В Омске запланировали большой ремонт труб, из-за которого отключат воду: адреса

На время проведения работ жители улиц неподалеку также ощутят последствия отключения. Воду отключат во многих домах, включая улицы 3-я Заречная, 1-я и 2-я Производственная, Дальняя, Учхозная и другие. В общей сложности, без воды останутся десятки домов и водоразборные колонки.