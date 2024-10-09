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Posted 9 октября, 08:15

Published 9 октября, 08:15

Modified 9 октября, 08:19

Updated 9 октября, 08:19

Иллюстрация

В Омске запланировали большой ремонт труб, из-за которого отключат воду: адреса

9 октября 2024, 08:15
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В Омске из-за ремонта труб отключат воду на целый день

На протяжении всего дня по указанным адресам будет отсутствовать вода. Для жителей организуют подвоз воды.

Как рассказали в омском водоканале, с полуночи до 23:00 10 октября в Омске будут ремонтировать водопровод на улице 20-я Линия, 6.

На время проведения работ жители улиц неподалеку также ощутят последствия отключения. Воду отключат во многих домах, включая улицы 3-я Заречная, 1-я и 2-я Производственная, Дальняя, Учхозная и другие. В общей сложности, без воды останутся десятки домов и водоразборные колонки.

Полный список выглядит так:

Фото: Омский водоканал

Понимая возможные неудобства, водоканал организует подвоз питьевой воды. Специальная машина будет установлена по адресу 2-я Производственная, 2а с 10:00 до окончания работ. Это позволит жителям запастись необходимым количеством воды на время отключения.

Фото: Омскводоканал

Ранее Город55 писал об отключениях воды в Чкаловском районе из-за порыва на трубах. Туда оперативно выехали сотрудники тепловой компании.

Кроме того, в Омске оперативно устраняют аварии на теплосетях, за один день теплоснабжение восстановили в 149 объектах по всему городу.

Бьет струей. В Чкаловске отключили воду из-за серьезного порыва на сетях
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#Кристина Антоносян#Ремонт#Омск#Омская область#Россия#Водоканал#Отключение воды#Новости#Подвоз воды#Улицы#Адреса
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