В Омске запланировали большой ремонт труб, из-за которого отключат воду: адреса

Posted 9 октября, 08:15
Published 9 октября, 08:15
Modified 9 октября, 08:19
Updated 9 октября, 08:19
Как рассказали в омском водоканале, с полуночи до 23:00 10 октября в Омске будут ремонтировать водопровод на улице 20-я Линия, 6.
На время проведения работ жители улиц неподалеку также ощутят последствия отключения. Воду отключат во многих домах, включая улицы 3-я Заречная, 1-я и 2-я Производственная, Дальняя, Учхозная и другие. В общей сложности, без воды останутся десятки домов и водоразборные колонки.
Полный список выглядит так:
Понимая возможные неудобства, водоканал организует подвоз питьевой воды. Специальная машина будет установлена по адресу 2-я Производственная, 2а с 10:00 до окончания работ. Это позволит жителям запастись необходимым количеством воды на время отключения.
Ранее Город55 писал об отключениях воды в Чкаловском районе из-за порыва на трубах. Туда оперативно выехали сотрудники тепловой компании.
Кроме того, в Омске оперативно устраняют аварии на теплосетях, за один день теплоснабжение восстановили в 149 объектах по всему городу.