В Омске молодой водитель врезался в столб и получил травмы

Posted 9 октября, 14:06
Published 9 октября, 14:06
Modified 9 октября, 14:21
Updated 9 октября, 14:21
Сегодня днем в Ленинском округе Омска произошло ДТП с пострадавшими. На место отправились сотрудники полиции. Предварительно удалось установить, что 21-летний водитель автомобиля «Форд» проезжал мимо дома № 31 по улице 6-й Станционной, не справился с управлением и врезался в фонарный столб.
В столкновении пострадал как водитель, так и его пассажир — 21-летний омич, оба молодых человека обратились к медикам. Сейчас все обстоятельства аварии выясняют полицейские.
Напомним, что недавно в Омской области произошло смертельное ДТП из-за лося. Животное попало под колеса машины на трассе Омск-Муромцево, водитель попытался избежать столкновения и выехал на встречку, где в тот момент проезжал другой автомобиль. В результате аварии погибли четыре человека и столько же пострадали.