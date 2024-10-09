В Омске молодой водитель врезался в столб и получил травмы

Напомним, что недавно в Омской области произошло смертельное ДТП из-за лося. Животное попало под колеса машины на трассе Омск-Муромцево, водитель попытался избежать столкновения и выехал на встречку, где в тот момент проезжал другой автомобиль. В результате аварии погибли четыре человека и столько же пострадали.