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Posted 9 октября, 14:06

Published 9 октября, 14:06

Modified 9 октября, 14:21

Updated 9 октября, 14:21

В Омске молодой водитель врезался в столб и получил травмы

В Омске молодой водитель врезался в столб и получил травмы

9 октября 2024, 14:06
Фото: Управление МВД России по Омской области
Медицинская помощь также понадобилась его пассажиру.

Сегодня днем в Ленинском округе Омска произошло ДТП с пострадавшими. На место отправились сотрудники полиции. Предварительно удалось установить, что 21-летний водитель автомобиля «Форд» проезжал мимо дома № 31 по улице 6-й Станционной, не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

В столкновении пострадал как водитель, так и его пассажир — 21-летний омич, оба молодых человека обратились к медикам. Сейчас все обстоятельства аварии выясняют полицейские.

Напомним, что недавно в Омской области произошло смертельное ДТП из-за лося. Животное попало под колеса машины на трассе Омск-Муромцево, водитель попытался избежать столкновения и выехал на встречку, где в тот момент проезжал другой автомобиль. В результате аварии погибли четыре человека и столько же пострадали.

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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#Авария#Новости
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