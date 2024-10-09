В Нефтяниках вводят новые ограничения на парковку: что нужно знать омским водителям

Posted 9 октября, 12:18
Published 9 октября, 12:18
Modified 9 октября, 12:20
Updated 9 октября, 12:20
В Советском округе вскоре вступят в силу новые ограничения на парковку транспортных средств. Эти меры направлены на улучшение дорожной обстановки и обеспечение безопасности движения на ключевых участках города.
Согласно новым правилам, стоянка автомобилей будет запрещена с 8:00 до 20:00 часов на определенных участках. В частности, на проспекте Культуры, в районе дома № 2, при движении в сторону проспекта Мира, будут установлены дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена». Эти знаки будут дополнены табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.5.4 «Время действия», что указывает на возможность эвакуации транспортных средств, нарушающих правила парковки, в указанные часы.
Представители департамента транспорта настоятельно призывают водителей быть внимательными и строго соблюдать новые требования. Нарушение этих правил может привести к наложению административного штрафа в размере 1 500 рублей. Кроме того, если на участке установлен знак 8.24, транспортное средство нарушителя будет эвакуировано на специализированную стоянку.
Как ранее стало известно Городу55, в Омске на Красном пути сгорела иномарка, а от огня пострадали соседние автомобили. Пожар был умышленным, а виновником оказался 38-летний заместитель директора частной стоматологической клиники.