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Posted 9 октября, 12:18

Published 9 октября, 12:18

Modified 9 октября, 12:20

Updated 9 октября, 12:20

В омских Нефтяниках вводят новые ограничения на парковку

В Нефтяниках вводят новые ограничения на парковку: что нужно знать омским водителям

9 октября 2024, 12:18
Фото: 1MI

В омских Нефтяниках вводят новые ограничения на парковку

В Омске вводятся новые ограничения на парковку: с 8:00 до 20:00 на проспекте Культуры будет действовать запрет на стоянку автомобилей. Нарушителей будут штрафовать и эвакуировать.

В Советском округе вскоре вступят в силу новые ограничения на парковку транспортных средств. Эти меры направлены на улучшение дорожной обстановки и обеспечение безопасности движения на ключевых участках города.

Согласно новым правилам, стоянка автомобилей будет запрещена с 8:00 до 20:00 часов на определенных участках. В частности, на проспекте Культуры, в районе дома № 2, при движении в сторону проспекта Мира, будут установлены дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена». Эти знаки будут дополнены табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.5.4 «Время действия», что указывает на возможность эвакуации транспортных средств, нарушающих правила парковки, в указанные часы.

Фото: с официального телеграм-канала пресс-службы Администрации города Омска

Представители департамента транспорта настоятельно призывают водителей быть внимательными и строго соблюдать новые требования. Нарушение этих правил может привести к наложению административного штрафа в размере 1 500 рублей. Кроме того, если на участке установлен знак 8.24, транспортное средство нарушителя будет эвакуировано на специализированную стоянку.

Как ранее стало известно Городу55, в Омске на Красном пути сгорела иномарка, а от огня пострадали соседние автомобили. Пожар был умышленным, а виновником оказался 38-летний заместитель директора частной стоматологической клиники.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Штрафы#Безопасность#Парковка#Дорожные знаки#Новости#Нефть#Ограничения#Эвакуатор#Дорожная обстановка
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