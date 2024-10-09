В Нефтяниках вводят новые ограничения на парковку: что нужно знать омским водителям

Согласно новым правилам, стоянка автомобилей будет запрещена с 8:00 до 20:00 часов на определенных участках. В частности, на проспекте Культуры, в районе дома № 2, при движении в сторону проспекта Мира, будут установлены дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена». Эти знаки будут дополнены табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.5.4 «Время действия», что указывает на возможность эвакуации транспортных средств, нарушающих правила парковки, в указанные часы.