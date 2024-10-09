gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 07:54

Published 9 октября, 07:54

Modified 9 октября, 08:26

Updated 9 октября, 08:26

В Курган попало опасное сливочное масло из Омской области

В Курганской области обнаружили 273 кг опасного масла из Омска

9 октября 2024, 07:54
Фото: 1MI

В Курган попало опасное сливочное масло из Омской области

Всю продукцию изъяли на утилизацию, а предприятиям вынесли предупреждения.

Как рассказали в Россельхознадзоре Курганской области, в результате проверки, проведенной Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора, стало известно о поступлении на курганские предприятия потенциально опасного сливочного масла «Традиционное» с жирностью 82,5%. Продукт, изготовленный из сырья неизвестного происхождения, был выявлен благодаря анализу данных во ФГИС «Меркурий».

В целях защиты потребителей и предотвращения реализации некачественной продукции, управление аннулировало документы на 273 кг сливочного масла в системе.

Предприятия, ставшие участниками оборота данного масла, получили предостережения о необходимости соблюдения требований законодательства. В соответствии с установленными нормами, они обязаны самостоятельно утилизировать опасную продукцию.

Ранее Город55 писал о том, что омичей ждут на Покровской ярмарке, где можно будет провести время с пользой, попробовать необычные блюда и купить что-то для дома.

Необычная еда, игры и песни: омичей ждут на «Покровской ярмарке»
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Россельхознадзор#Законодательство#Новости#Омичи#Курган#Сливочное масло#Потребители#Покровская ярмарка
Подпишитесь