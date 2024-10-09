В Курганской области обнаружили 273 кг опасного масла из Омска

Posted 9 октября, 07:54
Published 9 октября, 07:54
Modified 9 октября, 08:26
Updated 9 октября, 08:26
Как рассказали в Россельхознадзоре Курганской области, в результате проверки, проведенной Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора, стало известно о поступлении на курганские предприятия потенциально опасного сливочного масла «Традиционное» с жирностью 82,5%. Продукт, изготовленный из сырья неизвестного происхождения, был выявлен благодаря анализу данных во ФГИС «Меркурий».
В целях защиты потребителей и предотвращения реализации некачественной продукции, управление аннулировало документы на 273 кг сливочного масла в системе.
Предприятия, ставшие участниками оборота данного масла, получили предостережения о необходимости соблюдения требований законодательства. В соответствии с установленными нормами, они обязаны самостоятельно утилизировать опасную продукцию.
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