gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 09:37

Published 9 октября, 09:37

Modified 9 октября, 09:37

Updated 9 октября, 09:37

Ученые создали прототип энергоемкого и экологичного аккумулятора из вина

Ученые создали прототип энергоемкого и экологичного аккумулятора из вина

9 октября 2024, 09:37
Фото: Изображение Midjourney
В Австралии группа учёных совершила значительный шаг вперёд в области аккумуляторных технологий. Они создали более энергоэффективные и экологически безопасные батареи, используя компоненты, полученные из винных кислот.

Как пишет newkhakasiya.online, исследователи планировали сделать литийионные аккумуляторы более экологичными, заменив графит, используемый в их производстве, на соединения, содержащиеся в яблочной и винной кислотах.

Результаты испытаний показали, что эта технология не только более безопасна для окружающей среды, но и повышает энергоёмкость аккумуляторов. Вероятно, ее можно использовать для увеличения срока работы без подзарядки таких устройств, как смартфоны и электромобили. Кроме того, такие батареи могут стать более доступными для потребителей.

Подпишитесь