Ученые создали прототип энергоемкого и экологичного аккумулятора из вина

Результаты испытаний показали, что эта технология не только более безопасна для окружающей среды, но и повышает энергоёмкость аккумуляторов. Вероятно, ее можно использовать для увеличения срока работы без подзарядки таких устройств, как смартфоны и электромобили. Кроме того, такие батареи могут стать более доступными для потребителей.