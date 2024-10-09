Ученые создали прототип энергоемкого и экологичного аккумулятора из вина

Posted 9 октября, 09:37
Published 9 октября, 09:37
Modified 9 октября, 09:37
Updated 9 октября, 09:37
Как пишет newkhakasiya.online, исследователи планировали сделать литийионные аккумуляторы более экологичными, заменив графит, используемый в их производстве, на соединения, содержащиеся в яблочной и винной кислотах.
Результаты испытаний показали, что эта технология не только более безопасна для окружающей среды, но и повышает энергоёмкость аккумуляторов. Вероятно, ее можно использовать для увеличения срока работы без подзарядки таких устройств, как смартфоны и электромобили. Кроме того, такие батареи могут стать более доступными для потребителей.