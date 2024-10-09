Циклон «Кассандра» близко. Омск на сутки накроет мощный снегопад

Posted 9 октября, 10:53
Published 9 октября, 10:53
Modified 9 октября, 15:23
Updated 9 октября, 15:23
На Омскую область надвигаются похолодание и мощный снегопад. Непогода настигнет жителей уже 10 октября. По данным сервиса Ventusky, в четверг температура воздуха днем составит всего +2 градуса, а к вечеру регион накроет снег. Осадки будут выпадать целые сутки. Из-за этого возможно образование временного снежного покрова.
С пятницы, 11 октября, по воскресенье, 13 октября, столбик термометра опустится до -1… -3, а ночами — до -8. На следующей неделе, с 14 по 20 октября, будет немного теплее. По прогнозу синоптиков, температура днем будет в пределах +1… +7 градусов. В будни осадки не ожидаются, а вот в следующие выходные возможно снова выпадет снег.