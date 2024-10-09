gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 10:53

Published 9 октября, 10:53

Modified 9 октября, 15:23

Updated 9 октября, 15:23

Циклон «Кассандра» обрушит на Омскую область мощный снегопад и холод

Циклон «Кассандра» близко. Омск на сутки накроет мощный снегопад

9 октября 2024, 10:53
Фото: 1MI

Циклон «Кассандра» обрушит на Омскую область мощный снегопад и холод

Изучили прогноз погоды до конца этой недели. Спойлер: пора доставать зимние вещи.

На Омскую область надвигаются похолодание и мощный снегопад. Непогода настигнет жителей уже 10 октября. По данным сервиса Ventusky, в четверг температура воздуха днем составит всего +2 градуса, а к вечеру регион накроет снег. Осадки будут выпадать целые сутки. Из-за этого возможно образование временного снежного покрова.

Фото: Ventusky

С пятницы, 11 октября, по воскресенье, 13 октября, столбик термометра опустится до -1… -3, а ночами — до -8. На следующей неделе, с 14 по 20 октября, будет немного теплее. По прогнозу синоптиков, температура днем будет в пределах +1… +7 градусов. В будни осадки не ожидаются, а вот в следующие выходные возможно снова выпадет снег.

Запаситесь таблетками. Омичи замерли в ужасе, ожидая новую неприятность
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Погода#Снегопад#Омск#Температура#Прогноз#Синоптики
Подпишитесь