Снег им не помеха. Названы 5 грибов, которые омичи могут собирать до поздней осени

Считается, что он съедобен только в молодом возрасте, до начала окрашивания пластинок, не позже двух суток после того, как появился из почвы. Встречается часто, плодоносит большими группами. Высота шляпки — 5-12 см, лохматая, белая, сначала веретенообразная, затем колокольчатая, практически не расправляется. В центре шляпки обычно имеется более темный бугорок, который исчезает последним, когда шляпка гриба исходит на чернила.