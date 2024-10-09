Снег им не помеха. Названы 5 грибов, которые омичи могут собирать до поздней осени

Posted 9 октября, 15:55
Published 9 октября, 15:55
Modified 9 октября, 15:58
Updated 9 октября, 15:58
Спешим вас порадовать, что с приходом октября грибной сезон все еще не заканчивается. Тихую охоту можно продолжать и в октябре, только не забывайте одеваться потеплее. Напомним, что уже на днях Омскую область накроет снегопад.
Город55 узнал у заведующего кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцента Николая Николаева, какие грибы все еще можно найти в лесах региона.
Их называют одними из самых стойких грибов. Вешенки не боятся низких температур, поэтому их можно найти даже после заморозков. Им не страшны низкие температуры, поэтому даже после заморозков их можно найти в лесу. Растут группами, реже — одиночно, на пнях, валежнике, сухостойных или живых, но ослабленных деревьях различных лиственных пород.
Вешенка обыкновенная является вкусным съедобным грибом. Ее можно опознать по воронкообразной шляпке с подвернутыми краями. Часто несколько грибов растут вместе и напоминают веер.
Растут целыми колониями, состоящими из сотен небольших грибов на тонких длинных ножках. Шляпка у молодых опят шаровидная, диаметром 3–5 см, медово-коричневого или желтовато-оливкового оттенка с мелкими чешуйками и тёмным пятнышком по центру. У взрослых грибов она раскрывается и становится волнистой по краям.
Похож и на настоящий груздь (только без опушения и сухой), и на скрипицу. Кардинальное отличие — нет млечного сока (это же сыроежка!) и ножка не полая, а сплошная. Как и настоящий груздь, имеет обыкновение собирать на шляпку всякий мусор и частички почвы
Считается, что он съедобен только в молодом возрасте, до начала окрашивания пластинок, не позже двух суток после того, как появился из почвы. Встречается часто, плодоносит большими группами. Высота шляпки — 5-12 см, лохматая, белая, сначала веретенообразная, затем колокольчатая, практически не расправляется. В центре шляпки обычно имеется более темный бугорок, который исчезает последним, когда шляпка гриба исходит на чернила.
Шляпка гриба мясистая и имеет полушаровидно-выпуклую форму с тонкими завёрнутыми трещиноватыми краями, позже становится неровно изогнутой и распростертой, у свежих грибов влажная и скользкая.
Рядовка тополевая очень урожайный и легко доступный для сбора гриб, обладающий достаточно высокой пищевой ценностью. Особенно ценится в степных регионах, в том числе в Омской области.