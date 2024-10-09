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Posted 9 октября, 11:28

Published 9 октября, 11:28

Modified 9 октября, 11:30

Updated 9 октября, 11:30

Сайты российских судов перестали открываться как минимум на полторы недели

Сайты российских судов «упали» как минимум на полторы недели

9 октября 2024, 11:28
Фото: 1MI

Сайты российских судов перестали открываться как минимум на полторы недели

Всему виной «инцидент информационной безопасности».

В работе государственной автоматизированной системы «Правосудие» произошел серьезный сбой. Как сообщили в судебном департаменте при Верховном суде РФ, временно недоступны сайты всех федеральных судов и мировых судей, самого департамента, его региональных управлений и органов судейского сообщества. Подача процессуальных обращений и жалоб в электронном виде сейчас невозможна, в работе почтовых сервисов ГАС «Правосудие» «имеются затруднения».

«Судебным департаментом и Информационно-аналитическим центром поддержки ГАС „Правосудие“ проводятся работы по восстановлению работоспособности сервисов, — рассказали в пресс-службе ведомства. — До окончания работ неотложные заявления и запросы могут быть направлены в суд на бумажном носителе в соответствии с действующим законодательством».

Причиной сбоя стал, по данным департамента, «инцидент информационной безопасности». При этом подавать электронные документы в арбитражные суды по-прежнему можно: информационный сервис «Мой арбитр» работает в штатном режиме.

Восстановительные работы по данным «Фонтанки», ссылающейся на письмо за подписью гендиректора судебного департамента, продлятся по крайней мере до 18 октября.

#Николай Эйхвальд#Россия#Новости#Сайты судов
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