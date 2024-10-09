Сайты российских судов «упали» как минимум на полторы недели

Posted 9 октября, 11:28
Published 9 октября, 11:28
Modified 9 октября, 11:30
Updated 9 октября, 11:30
В работе государственной автоматизированной системы «Правосудие» произошел серьезный сбой. Как сообщили в судебном департаменте при Верховном суде РФ, временно недоступны сайты всех федеральных судов и мировых судей, самого департамента, его региональных управлений и органов судейского сообщества. Подача процессуальных обращений и жалоб в электронном виде сейчас невозможна, в работе почтовых сервисов ГАС «Правосудие» «имеются затруднения».
«Судебным департаментом и Информационно-аналитическим центром поддержки ГАС „Правосудие“ проводятся работы по восстановлению работоспособности сервисов, — рассказали в пресс-службе ведомства. — До окончания работ неотложные заявления и запросы могут быть направлены в суд на бумажном носителе в соответствии с действующим законодательством».
Причиной сбоя стал, по данным департамента, «инцидент информационной безопасности». При этом подавать электронные документы в арбитражные суды по-прежнему можно: информационный сервис «Мой арбитр» работает в штатном режиме.
Восстановительные работы по данным «Фонтанки», ссылающейся на письмо за подписью гендиректора судебного департамента, продлятся по крайней мере до 18 октября.