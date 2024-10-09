Сайты российских судов «упали» как минимум на полторы недели

В работе государственной автоматизированной системы «Правосудие» произошел серьезный сбой. Как сообщили в судебном департаменте при Верховном суде РФ, временно недоступны сайты всех федеральных судов и мировых судей, самого департамента, его региональных управлений и органов судейского сообщества. Подача процессуальных обращений и жалоб в электронном виде сейчас невозможна, в работе почтовых сервисов ГАС «Правосудие» «имеются затруднения».