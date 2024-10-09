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Posted 9 октября, 15:49

Published 9 октября, 15:49

Modified 9 октября, 15:49

Updated 9 октября, 15:49

Регионы столкнулись с трудностями при исполнении дорожных карт ТКО — РЭО

Регионы столкнулись с трудностями при исполнении дорожных карт ТКО — РЭО

9 октября 2024, 15:49
Фото: пресс-служба ППК РЭО
Сессия «На пути к концессии. Как региону успешно реализовать мероприятия „Дорожных карт“ по созданию инфраструктуры обращения с ТКО» состоялась 8 октября на Российском экологическом форуме (РЭФ). В ее рамках обсуждались актуальные трудности, вызванные неисполнением дорожных карт субъектами РФ.

По словам главы ППК «РЭО» Дениса Буцаева, в приоритете работы компании — укрепление связей с представителями уполномоченных органов на местах: региональными властями и операторами. Он рассказал, что РЭО удалось выстроить с руководством ряда регионов тесное плодотворное взаимодействие, которое постепенно преображается в масштабное развитие зеленой экономики. Как сообщает newsnn.ru, дорожные карты по созданию инфраструктуры по обращению с ТКО воплощаются в тех временных рамках, которые были установлены ранее, в 42 субъектах РФ. Однако зафиксированы и регионы-аутсайдеры, которые пока не могут в соответствии с прописанными нормативами вести строительство новых предприятий отрасли обращения с ТКО. Они находятся в красной зоне.

Согласно комментарию главы департамента ГЧП Российского экологического оператора Александры Головановой, являющейся модератором сессии, за последние три года публично-правовая компания подписала в соответствии с действующими инвестиционными и концессионными соглашениями дорожные карты по строительству новых мощностей отрасли обращения с отходами с 75 российскими регионами.

В перечне приоритетных проблем она особо выделила поиск подходящих под строительство территорий, несоблюдение сроков разработки и реализации проектов, нехватку финансового обеспечения, неточности при составлении проектно-сметной документации.

РЭФ-2024 проводится с 7 по 9 октября, при этом сначала прошел молодежный день, а в оставшиеся два дня реализуется деловая программа. За подготовку форума отвечают публично-правовая компания Российский экологический оператор, российское правительство и Минприроды РФ.

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