Регионы столкнулись с трудностями при исполнении дорожных карт ТКО — РЭО

По словам главы ППК «РЭО» Дениса Буцаева, в приоритете работы компании — укрепление связей с представителями уполномоченных органов на местах: региональными властями и операторами. Он рассказал, что РЭО удалось выстроить с руководством ряда регионов тесное плодотворное взаимодействие, которое постепенно преображается в масштабное развитие зеленой экономики. Как сообщает newsnn.ru, дорожные карты по созданию инфраструктуры по обращению с ТКО воплощаются в тех временных рамках, которые были установлены ранее, в 42 субъектах РФ. Однако зафиксированы и регионы-аутсайдеры, которые пока не могут в соответствии с прописанными нормативами вести строительство новых предприятий отрасли обращения с ТКО. Они находятся в красной зоне.