Регионы столкнулись с трудностями при исполнении дорожных карт ТКО — РЭО

Posted 9 октября, 15:49
Published 9 октября, 15:49
Modified 9 октября, 15:49
Updated 9 октября, 15:49
По словам главы ППК «РЭО» Дениса Буцаева, в приоритете работы компании — укрепление связей с представителями уполномоченных органов на местах: региональными властями и операторами. Он рассказал, что РЭО удалось выстроить с руководством ряда регионов тесное плодотворное взаимодействие, которое постепенно преображается в масштабное развитие зеленой экономики. Как сообщает newsnn.ru, дорожные карты по созданию инфраструктуры по обращению с ТКО воплощаются в тех временных рамках, которые были установлены ранее, в 42 субъектах РФ. Однако зафиксированы и регионы-аутсайдеры, которые пока не могут в соответствии с прописанными нормативами вести строительство новых предприятий отрасли обращения с ТКО. Они находятся в красной зоне.
Согласно комментарию главы департамента ГЧП Российского экологического оператора Александры Головановой, являющейся модератором сессии, за последние три года публично-правовая компания подписала в соответствии с действующими инвестиционными и концессионными соглашениями дорожные карты по строительству новых мощностей отрасли обращения с отходами с 75 российскими регионами.
В перечне приоритетных проблем она особо выделила поиск подходящих под строительство территорий, несоблюдение сроков разработки и реализации проектов, нехватку финансового обеспечения, неточности при составлении проектно-сметной документации.
РЭФ-2024 проводится с 7 по 9 октября, при этом сначала прошел молодежный день, а в оставшиеся два дня реализуется деловая программа. За подготовку форума отвечают публично-правовая компания Российский экологический оператор, российское правительство и Минприроды РФ.