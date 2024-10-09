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Posted 9 октября, 13:11

Published 9 октября, 13:11

Modified 9 октября, 13:14

Updated 9 октября, 13:14

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал с рэпером Пи Дидди

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал с рэпером Пи Дидди

9 октября 2024, 13:11
Фото: Телеграм-канал Марии Захаровой
По мнению Захаровой, Америке стоит отвлечься от мировой политики и обратить внимание на группировку «вурдалаков», устраивающую преступные вечеринки.

В недавнем интервью RT представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Америке пора переключить внимание с мировых проблем на собственные, например, на группировку «вурдалаков», которая организовывает преступные вечеринки, предположительно, с участием несовершеннолетних.

«Каждое мероприятие, которое проводил этот самый Пи Дидди предполагало обслуживание его сотнями-тысячами людей. И это все в стране, напичканной камерами, у которой слежение через онлайн-возможности идет в круглосуточном режиме, все это — вокруг детей, которых насиловали и растлевали», — говорит Захарова.

Дипломат также добавила, что эта ситуация способна стать продолжением секс-скандала с островом Джеффри Эпштейна, «которого то сажали, то отпускали».

«Может быть, Соединенным Штатам на секунду оторваться от мировых проблем, оставить Россию, забыть про МУС и все свои возможности и весь свой пафос якобы исключительных один раз в жизни обернуть в отношении самих себя?» — отметила представитель МИД.

Напомним, что Пи Дидди — американский рэп-исполнитель, который стал главным героем масштабного голливудского скандала. 16 сентября его арестовали в Манхэттене, а на следующий день предъявили обвинение в торговле людьми, содействии проституции и других жутких преступлениях. Сейчас ему грозит более 100 исков о сексуальном насилии. Рэпер, тем временем, отрицает все обвинения и продолжает хранить молчание.

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#Анастасия Баянова#Бизнес#Новости#КЦ
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