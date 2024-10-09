Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал с рэпером Пи Дидди

Напомним, что Пи Дидди — американский рэп-исполнитель, который стал главным героем масштабного голливудского скандала. 16 сентября его арестовали в Манхэттене, а на следующий день предъявили обвинение в торговле людьми, содействии проституции и других жутких преступлениях. Сейчас ему грозит более 100 исков о сексуальном насилии. Рэпер, тем временем, отрицает все обвинения и продолжает хранить молчание.