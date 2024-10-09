«Они слишком разные». Паулина Андреева забрала сына у Бондарчука и уехала в Питер

Posted 9 октября, 09:23
Published 9 октября, 09:23
Modified 9 октября, 09:26
Updated 9 октября, 09:26
Отношения актрисы Паулины Андреевой и Федора Бондарчука окутаны тайной с самого начала. Пользователи сети знают крайне мало о жизни пары, известны лишь главные детали, такие как заключение брака в 2019 году и рождение сына Ивана в 2021, остальное не выходит за рамки домыслов.
Однако один из слухов распространяется в сети уже не первый месяц и, надо сказать, небезосновательно. Поклонники звездной пары уверены, что между супругами возник конфликт, информацию об этом подтверждают и знакомые Андреевой и Бондарчука.
Изначально пользователи были уверены, что разногласия между супругами возникли из-за измены Федора с актрисой Софьей Синицыной, но эта теория прожила недолго, так как девушка опровергла слухи.
Недавно инсайдер, близкий к паре, рассказал, что разлад в отношениях произошел из-за того, что Федор и Паулина слишком разные. При этом Бондарчук все еще любит жену и пытается ее вернуть.
«Федор не изменял Паулине, он до сих пор ее любит. Просто они слишком разные. Паулина — интроверт, ведет достаточно замкнутый образ жизни, не любит шумные компании. А Федор не прочь широко и шумно погулять. Как говорят, вечеринки пошатнули здоровье Федора, она переживала. А он не прислушался. Паулина ушла от Федора еще в апреле. Ну как ушла? Сказала, что хочет развестись. Она осталась с сыном Ваней в Питере, а Федор сейчас живет в Москве», — говорит источник.
Одной из причин расставания также могли стать профессиональные разногласия. После пробы себя в сценарном деле, Паулина Андреева захотела развиваться в писательстве, так как профессия актера, по ее мнению, очень нестабильна, Бондарчук же с сомнением отнесся к этой идее.
Источник: starhit.ru
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