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Posted 9 октября, 09:23

Published 9 октября, 09:23

Modified 9 октября, 09:26

Updated 9 октября, 09:26

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

«Они слишком разные». Паулина Андреева забрала сына у Бондарчука и уехала в Питер

9 октября 2024, 09:23
Фото: mk.ru
Паулина Андреева и Федор Бондарчук
Инсайдер сообщает, что Паулина и Федор сейчас живут раздельно, при этом режиссер хочет вернуть возлюбленную.

Отношения актрисы Паулины Андреевой и Федора Бондарчука окутаны тайной с самого начала. Пользователи сети знают крайне мало о жизни пары, известны лишь главные детали, такие как заключение брака в 2019 году и рождение сына Ивана в 2021, остальное не выходит за рамки домыслов.

Однако один из слухов распространяется в сети уже не первый месяц и, надо сказать, небезосновательно. Поклонники звездной пары уверены, что между супругами возник конфликт, информацию об этом подтверждают и знакомые Андреевой и Бондарчука.

Поклонники уверены, у супругов трудности в отношенияхПоклонники уверены, у супругов трудности в отношениях
Поклонники уверены, у супругов трудности в отношениях. Фото: rbc.ru

Изначально пользователи были уверены, что разногласия между супругами возникли из-за измены Федора с актрисой Софьей Синицыной, но эта теория прожила недолго, так как девушка опровергла слухи.

Недавно инсайдер, близкий к паре, рассказал, что разлад в отношениях произошел из-за того, что Федор и Паулина слишком разные. При этом Бондарчук все еще любит жену и пытается ее вернуть.

«Федор не изменял Паулине, он до сих пор ее любит. Просто они слишком разные. Паулина — интроверт, ведет достаточно замкнутый образ жизни, не любит шумные компании. А Федор не прочь широко и шумно погулять. Как говорят, вечеринки пошатнули здоровье Федора, она переживала. А он не прислушался. Паулина ушла от Федора еще в апреле. Ну как ушла? Сказала, что хочет развестись. Она осталась с сыном Ваней в Питере, а Федор сейчас живет в Москве», — говорит источник.

Одной из причин расставания также могли стать профессиональные разногласия. После пробы себя в сценарном деле, Паулина Андреева захотела развиваться в писательстве, так как профессия актера, по ее мнению, очень нестабильна, Бондарчук же с сомнением отнесся к этой идее.

Источник: starhit.ru

Напомним, что ранее Город55 рассказывал, что могло подтолкнуть Павла Прилучного забрать детей у бывшей жены Агаты Муцениеце.

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#Анастасия Баянова#Бизнес#Новости#КЦ
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