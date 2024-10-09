Не убрали шасси. Самолет из Уфы в Омск «завис» на высоте в 5000 футов

Posted 9 октября 2024, 07:02
Published 9 октября 2024, 07:02
Modified 9 октября 2024, 07:13
Updated 9 октября 2024, 07:13
В понедельник, 7 октября, в 5 утра по московскому времени из аэропорта Уфы в Омск вылетел самолет RRJ-95, выполняющий рейс AZO6049.
В воздухе экипаж самолета обнаружил, что посадочные шасси не убраны. Пилоты связались с диспетчером. Статус бедствия решили не объявлять, так как метеорологические условия были благоприятными, видимость хорошей, а высота облаков позволяла продолжать полет. Экипаж решил проследовать в зону ожидания на высоте 5000 футов. В 5:25 прозвучал сигнал тревоги, а диспетчеры делали все возможное для безопасного возвращения.
В итоге рейс от авиакомпании Азимут успешно добрался до Омска, только чуть позже запланированного.
Ранее Город55 писал про самые пунктуальные авиакомпании, которые реже всех задерживают рейсы. Также зимой планируется запустить прямые рейсы из Омска в Таиланд.