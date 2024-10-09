Не убрали шасси. Самолет из Уфы в Омск «завис» на высоте в 5000 футов

В воздухе экипаж самолета обнаружил, что посадочные шасси не убраны. Пилоты связались с диспетчером. Статус бедствия решили не объявлять, так как метеорологические условия были благоприятными, видимость хорошей, а высота облаков позволяла продолжать полет. Экипаж решил проследовать в зону ожидания на высоте 5000 футов. В 5:25 прозвучал сигнал тревоги, а диспетчеры делали все возможное для безопасного возвращения.