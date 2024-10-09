Нападающий Иван Николишин покинет омский «Авангард»

Posted 9 октября, 12:00
Published 9 октября, 12:00
Modified 9 октября, 12:04
Updated 9 октября, 12:04
Нападающий «Авангарда» Иван Николишин покинет команду в ближайшее время. Об этом пишет журналист Алексей Шевченко в своем телеграм-канале. Известно, что хоккеист перейдет в казахстанский «Барыс».
Отметим, что официального объявления о расторжении контракта клуб еще не публиковал.
Ранее Город55 писал о перестановках в руководстве хоккейного клуба. Генеральный менеджер команды Антон Курьянов оставил свой пост и решил сосредоточиться на тренерской работе. Его должность займет Евгений Забуга.