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Posted 9 октября, 12:00

Published 9 октября, 12:00

Modified 9 октября, 12:04

Updated 9 октября, 12:04

Нападающий Иван Николишин покинет омский «Авангард»

Нападающий Иван Николишин покинет омский «Авангард»

9 октября 2024, 12:00
Фото: ХК «Авангард»
Вслед за перестановками в руководстве изменится и состав игроков «Авангарда».

Нападающий «Авангарда» Иван Николишин покинет команду в ближайшее время. Об этом пишет журналист Алексей Шевченко в своем телеграм-канале. Известно, что хоккеист перейдет в казахстанский «Барыс».

Отметим, что официального объявления о расторжении контракта клуб еще не публиковал.

Ранее Город55 писал о перестановках в руководстве хоккейного клуба. Генеральный менеджер команды Антон Курьянов оставил свой пост и решил сосредоточиться на тренерской работе. Его должность займет Евгений Забуга.

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#Анастасия Баянова#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Авангард хоккей#Омский авангард
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