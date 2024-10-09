Корректируют смету. В Омске одобрили проект многострадальной школы в Ясной Поляне

Posted 9 октября, 08:32
Published 9 октября, 08:32
Modified 9 октября, 08:34
Updated 9 октября, 08:34
Городу55 стало известно, что проект строительства школы в микрорайоне Ясная Поляна, которую омичи ждут больше 8 лет, прошел госэкспертизу. Положительное заключение по проектной документации «Омскоблстройзаказчик» получил 8 октября. Разработкой проекта для заказчика занималось проектное бюро «РИЦ» под руководством Романа Анкудинова.
В пресс-службе регионального минстроя Городу55 сообщили, что на экспертизу отправляли скорректированную смету строительства. В ней в новых ценах были указаны материалы и стоимость работ. Напомним, что согласно расценкам 2022 года, стоимость строительства школы на 1122 места в Ясной Поляне составляла 1,145 млрд рублей. Какой именно будет новая стоимость пока не говорится.
Само строительство школы в Ясной Поляне приостановилось еще в августе 2023 года: тогда с прежним подрядчиком — московской фирмой «Капитал Развитие» — расторгли контракт. После этого последовали суды между заказчиком и подрядчиком, а сроки возобновления работ стали неоднократно переносить. В итоге в конце 2023-го школу даже исключили из перечня нацпроектов.
Сейчас, по информации минстроя, изыскиваются ресурсы на возобновление работ. Нового подрядчика собираются определить после решения вопроса с финансированием. Вопрос о выделении бюджетных средств на стройку школы рассмотрят при подготовке проекта закона об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Пока же жителям микрорайона Ясная Поляна, построенного 16 лет назад, и дальше приходится жить без школы и водить детей в другие учебные заведения.