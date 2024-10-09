Корректируют смету. В Омске одобрили проект многострадальной школы в Ясной Поляне

Сейчас, по информации минстроя, изыскиваются ресурсы на возобновление работ. Нового подрядчика собираются определить после решения вопроса с финансированием. Вопрос о выделении бюджетных средств на стройку школы рассмотрят при подготовке проекта закона об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Пока же жителям микрорайона Ясная Поляна, построенного 16 лет назад, и дальше приходится жить без школы и водить детей в другие учебные заведения.