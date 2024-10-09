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Posted 9 октября, 08:32

Published 9 октября, 08:32

Modified 9 октября, 08:34

Updated 9 октября, 08:34

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Корректируют смету. В Омске одобрили проект многострадальной школы в Ясной Поляне

9 октября 2024, 08:32
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске скорректировали стоимость строительства скандальной яснополянской школы

Проектная документация школы, строительство которой находится на паузе с августа прошлого года, прошла экспертизу. О сроках возобновления работ на объекте пока ничего неизвестно.

Городу55 стало известно, что проект строительства школы в микрорайоне Ясная Поляна, которую омичи ждут больше 8 лет, прошел госэкспертизу. Положительное заключение по проектной документации «Омскоблстройзаказчик» получил 8 октября. Разработкой проекта для заказчика занималось проектное бюро «РИЦ» под руководством Романа Анкудинова.

В пресс-службе регионального минстроя Городу55 сообщили, что на экспертизу отправляли скорректированную смету строительства. В ней в новых ценах были указаны материалы и стоимость работ. Напомним, что согласно расценкам 2022 года, стоимость строительства школы на 1122 места в Ясной Поляне составляла 1,145 млрд рублей. Какой именно будет новая стоимость пока не говорится.

Само строительство школы в Ясной Поляне приостановилось еще в августе 2023 года: тогда с прежним подрядчиком — московской фирмой «Капитал Развитие» — расторгли контракт. После этого последовали суды между заказчиком и подрядчиком, а сроки возобновления работ стали неоднократно переносить. В итоге в конце 2023-го школу даже исключили из перечня нацпроектов.

Сейчас, по информации минстроя, изыскиваются ресурсы на возобновление работ. Нового подрядчика собираются определить после решения вопроса с финансированием. Вопрос о выделении бюджетных средств на стройку школы рассмотрят при подготовке проекта закона об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Пока же жителям микрорайона Ясная Поляна, построенного 16 лет назад, и дальше приходится жить без школы и водить детей в другие учебные заведения.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Образование#Омск#Школа#Строительство#Минстрой#Подрядчик#Проект#Новости#Экспертиза#Ясная Поляна#Омскоблстройзаказчик
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