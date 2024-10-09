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Posted 9 октября, 11:54

Published 9 октября, 11:54

Modified 9 октября, 11:56

Updated 9 октября, 11:56

Омичка, выгуливавшая сына на поводке, рассказала о вызове в прокуратуру

История раскручивается: выгул сына на паводке привел омичку в прокуратуру

9 октября 2024, 11:54
Фото: 1MI

Омичка, выгуливавшая сына на поводке, рассказала о вызове в прокуратуру

Омичка оказалась в центре скандала после того, как видео ее прогулки с сыном на поводке вызвало бурю возмущения в соцсетях. Девушка рассказала о своем вызове в прокуратуру.

За последние дни в социальных сетях особое внимание привлекло видео, на котором омичка Яна Золотарева гуляет с сыном на поводке. Видео вызвало бурную реакцию среди пользователей, и теперь девушка оказалась в центре внимания не только общественности, но и правоохранительных органов.

История началась с того, что кто-то из соседей снял необычную прогулку Яны с сыном и выложил видео в городские паблики. Это вызвало бурю обсуждений и критику в социальных сетях. Многие пользователи выразили недовольство и осудили мать за такой способ прогулки с ребенком.

По словам Яны, ее вызвали в прокуратуру, где ей предъявили обвинение в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

«Составлен протокол на меня, будет комиссия собираться. Вот к чему привела съемка. Соседям спасибо и огромный привет!» — написала она в своем аккаунте.

Яна также активно делилась своими мыслями в соцсетях, жалуясь на хейтеров и критику, с которой ей пришлось столкнуться. Она уверена, что подобные игры с ребенком до 6 лет — абсолютно нормальны и не видит в этом ничего предосудительного.

«Я просто хотела обеспечить безопасность своему сыну, чтобы он не убегал и не попадал в опасные ситуации», — пояснила омичка.
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Прокуратура#Социальные сети#Новости#Поводок
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