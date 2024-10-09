История раскручивается: выгул сына на паводке привел омичку в прокуратуру

Posted 9 октября, 11:54
Published 9 октября, 11:54
Modified 9 октября, 11:56
Updated 9 октября, 11:56
За последние дни в социальных сетях особое внимание привлекло видео, на котором омичка Яна Золотарева гуляет с сыном на поводке. Видео вызвало бурную реакцию среди пользователей, и теперь девушка оказалась в центре внимания не только общественности, но и правоохранительных органов.
История началась с того, что кто-то из соседей снял необычную прогулку Яны с сыном и выложил видео в городские паблики. Это вызвало бурю обсуждений и критику в социальных сетях. Многие пользователи выразили недовольство и осудили мать за такой способ прогулки с ребенком.
По словам Яны, ее вызвали в прокуратуру, где ей предъявили обвинение в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
«Составлен протокол на меня, будет комиссия собираться. Вот к чему привела съемка. Соседям спасибо и огромный привет!» — написала она в своем аккаунте.
Яна также активно делилась своими мыслями в соцсетях, жалуясь на хейтеров и критику, с которой ей пришлось столкнуться. Она уверена, что подобные игры с ребенком до 6 лет — абсолютно нормальны и не видит в этом ничего предосудительного.
«Я просто хотела обеспечить безопасность своему сыну, чтобы он не убегал и не попадал в опасные ситуации», — пояснила омичка.