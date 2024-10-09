История раскручивается: выгул сына на паводке привел омичку в прокуратуру

Яна также активно делилась своими мыслями в соцсетях, жалуясь на хейтеров и критику, с которой ей пришлось столкнуться. Она уверена, что подобные игры с ребенком до 6 лет — абсолютно нормальны и не видит в этом ничего предосудительного.