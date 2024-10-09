«Хороший шанс был упущен»: состоятся ли мирные переговоры между Россией и Украиной

Согласно информации издания Financial Times (FT), Украина в октябре на фоне неудач в боевых действиях в Донбассе начала склоняться в сторону урегулирования конфликта с Россией. К такому исходу также готов и Запад. Сделка предусматривает сохранение Россией контроля над территориями, которые она уже контролирует, «хотя суверенитет России над ними не будет признан», а остальная часть Украины при этом вступит в НАТО и получит эквивалентные гарантии безопасности. При этом последнее (отказ Украины от членства в НАТО), напомним, как раз одно из ключевых требований России для заключения мира.