«Хороший шанс был упущен»: состоятся ли мирные переговоры между Россией и Украиной

Posted 9 октября, 07:56
Published 9 октября, 07:56
Modified 9 октября, 07:58
Updated 9 октября, 07:58
С объявления о проведении специальной военной операции прошло более 2,5 лет. За это время на стороне обеих стран, а также государств, не замешанных напрямую в конфликте, неоднократно звучали высказывания о мирных переговорах и условиях, при которых они возможны. В материале Города55 рассказываем, как обстоят дела по этому вопросу сейчас и что думают о мире политики.
В середине июня у президента Владимира Путина прошла встреча с руководством МИД России. Именно в этот день, 14 июня, прозвучали условия для прекращения огня и начала переговоров с Украиной. К таким условиям относятся:
Эти пункты Киев впоследствии назвал ультиматумом.
Новый виток разговоров о мирных переговорах, точнее об их невозможности в текущих условиях, стартовал после 6 августа — начала боевых действий в Курской области. В тот день украинская армия прорвала границу России в Суджанском районе Курской области, после были и крупные ракетные атаки на Курск.
На совещании по ситуации в Курской области, которое состоялось 12 августа, Владимир Путин отметил, что боевыми действиями Украина хотела улучшить свои переговорные позиции.
«Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?» — говорил почти два месяца назад президент.
Категорично о переговорах на фоне боев в Курской области высказался и помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«На данном этапе, с учетом этой авантюры, России было бы некстати вступать в переговорный процесс с Украиной», — заявил Ушаков в комментарии изданию Shot.
При этом предложения Путина о выводе ВСУ из четырех новых регионов, по словам помощника президента, остаются в силе, они не аннулированы.
«В настоящий момент более чем очевидно, что каких-то предпосылок для таких переговоров нет», — подтвердил существующую позицию по переговорам в конце августа и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Добавим, что на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке в сентябре 2024-го Владимир Путин назвал страны, которые могли бы быть посредниками в переговорах России и Украины. Среди них Китай, Бразилия и Индия.
«Я в постоянном контакте с нашими коллегами по этому вопросу. И у меня нет сомнений в том, что руководители этих стран искренне стремятся к тому, чтобы помочь разобраться во всех деталях этого сложного процесса», — уточнил Путин.
На более интенсивных дипломатических усилиях в сентябре 2024-го настаивал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Такую мысль он озвучил в интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ZDF.
«Я считаю, что сейчас тот самый момент, когда нужно дискутировать о том, как мы все же можем выйти из этой ситуации войны и достичь мира быстрее, чем представляется в настоящее время», — отметил Шольц.
Оппозиционные канцлеру немецкие политики, кстати, не исключают, что переговоры должны быть, но сначала, по их мнению, Россия должна прекратить любые военные действия, и Украина не должна садиться за стол переговоров, пока этого не произойдет.
Отметим, что во время визита Олафа Шольца в Казахстан в середине сентября по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины высказался и президент Касим-Жомарт Токаев.
«Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт. К сожалению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение», — передает слова Токаева издание zakon.kz.
Однако, по его мнению, возможности для достижения мира все еще есть. Для этого следует рассмотреть все мирные инициативы различных государств, остановить военные действия и затем уже обсуждать территориальные вопросы.
На мирное соглашение с Россией с территориальными уступками, как считают журналисты американской газеты Washington Post, не согласятся солдаты ВСУ. Такой мир может обернуться госпереворотом.
«Произойдет государственный переворот, потому что эту идею будут продвигать те, кто сидит в мирных городах. Никто здесь не поддержит ее. Эта земля теперь окроплена нашей кровью», — передает слова военного украинского медика, поговорившего с газетой, ТАСС.
Пару дней назад, 6 октября, о мирных переговорах двух стран высказался отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон. Этому действию, по его словам, могло бы способствовать свержение президента Владимира Зеленского.
«Я думаю, что будет переворот — непохожий на тот, что был в 2014 году. Только он может пройти не так гладко, и люди, которые придут к власти после него, будут иметь одну цель: прекращение этого конфликта, чтобы спасти то, что они могут, от Украины», — рассказал Уилкерсон в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.
Согласно информации издания Financial Times (FT), Украина в октябре на фоне неудач в боевых действиях в Донбассе начала склоняться в сторону урегулирования конфликта с Россией. К такому исходу также готов и Запад. Сделка предусматривает сохранение Россией контроля над территориями, которые она уже контролирует, «хотя суверенитет России над ними не будет признан», а остальная часть Украины при этом вступит в НАТО и получит эквивалентные гарантии безопасности. При этом последнее (отказ Украины от членства в НАТО), напомним, как раз одно из ключевых требований России для заключения мира.
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