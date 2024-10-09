Глава РЭО рассказал об основных нормативных актах в сфере ТКО 2024 года

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что когда только начинали реформу, фактически имели нулевую базу: отсутствовали как нормативные документы, так и ясное понимание, что и где необходимо строить, а также каков реальный объем образования отходов в стране, пишет newsnn.ru. Сейчас же каждый год появляется множество нормативно-правовых актов, направленных на улучшение системы обращения с отходами и формирование экономики замкнутого цикла.