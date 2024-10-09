Глава РЭО рассказал об основных нормативных актах в сфере ТКО 2024 года

Posted 9 октября, 11:34
Published 9 октября, 11:34
Modified 9 октября, 11:34
Updated 9 октября, 11:34
Об этих документах более подробно рассказали 8 октября на сессии «Нормативное регулирование отрасли обращения с ТКО: итоги 2024 года и планы на будущее» в рамках Российского экологического форума (РЭФ).
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что когда только начинали реформу, фактически имели нулевую базу: отсутствовали как нормативные документы, так и ясное понимание, что и где необходимо строить, а также каков реальный объем образования отходов в стране, пишет newsnn.ru. Сейчас же каждый год появляется множество нормативно-правовых актов, направленных на улучшение системы обращения с отходами и формирование экономики замкнутого цикла.
Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин отметил, что новые правила разработки территориальных схем сделают процесс формирования схем потоков отходов более структурированным и понятным.
В текущем году были внесены изменения в Постановление Правительства РФ № 484, затрагивающие освобождение от НДС (ПП РФ от 27.01.2024 № 70), а также установлены новые правила предоставления субсидий на облеты, осуществляемые с помощью беспилотных автоматизированных систем (ПП РФ от 20.01.2024 № 32). Кроме того, внесены изменения в Постановление Правительства РФ № 1300 в части возможности создания контейнерных площадок без оформления земельных участков (ПП РФ от 24.06.2024 № 850).
В рамках работы с РЭО разрабатываются различные нормативные правовые акты, включая законопроект об обращении с твердыми коммунальными отходами на труднодоступных территориях, проект закона об отходах, образующихся в процессе строительства и сноса, а также проект постановления Правительства РФ, касающийся правил обращения с ТКО.
В стадии проработки находятся также проект закона о регулировании деятельности по компостированию, законопроект об электронных площадках по торговле вторресурсами и вторсырьем из ТКО, проект закона о создании федеральной государственной системы обращения с отходами, а также приказ Минприроды РФ, определяющий правила инвентаризации объектов, на которых размещаются отходы, и приказ Минприроды РФ, который вносит поправки в состав данных, публикуемых во ФГИС УТКО.
В текущем году РЭФ проводится с 7 по 9 октября включительно. В рамках мероприятия пройдет молодежный день и деловая программа. В качестве организаторов форума выступили Российский экологический оператор, Правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.