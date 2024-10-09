Эксперты сообщили, что россияне стали меньше продавать «молодые» авто с пробегом

Значительный рост показал сегмент авто в возрасте 6–9 лет. С начала года было продано 737,5 тысячи авто, что на 9 процентов больше, чем в прошлом году. Данный факт увеличил долю данного сегмента на рынке до 18 процентов. Эксперты связывают его рост с высокими ценами на более «молоды» автомобили. Однако лидером рынка остаются авто старше 10 лет, их было продано около трёх миллионов.