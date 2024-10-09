Эксперты сообщили, что россияне стали меньше продавать «молодые» авто с пробегом

Posted 9 октября, 08:27
Published 9 октября, 08:27
Modified 9 октября, 08:27
Updated 9 октября, 08:27
Исследование показало, что сегмент относительно новых машин (1–3 года) упал на 25%. За 8 месяцев прошлого года было продано 188,4 тысячи авто, а в текущем лишь 141,3 тысячи. Доля данного сегмента снизилась до трёх процентов. Лидером здесь стала Lada, совокупные продажи которой превышают суммарные продажи остальных марок в топ-5. В список попали также Chery, Geely, Haval и Kia. Об этом пишет портал inkazan.ru.
Татьяна Акимова, исполнительный директор компании «Автомаркетолог», отметила, что отечественные авто традиционно сильны на вторичном рынке и в ближайшем будущем данная тенденция не изменится. Снижение объемов продаж в сегменте авто возрастом 1–3 года она объяснила тем, что автомобили стали дольше находиться в одних руках.
Значительный рост показал сегмент авто в возрасте 6–9 лет. С начала года было продано 737,5 тысячи авто, что на 9 процентов больше, чем в прошлом году. Данный факт увеличил долю данного сегмента на рынке до 18 процентов. Эксперты связывают его рост с высокими ценами на более «молоды» автомобили. Однако лидером рынка остаются авто старше 10 лет, их было продано около трёх миллионов.
Алексей Бочарников, начальник управления «Автокредитование» ВТБ, отметил наличие тренда на увеличение срока владения автомобилем. Он объяснил его увеличением цен на новые машины и добавил, что покупка транспортного средства становится дорогим удовольствием.
О наличии данного тренда говорит и снижение продаж в сегменте авто возрастом 4–5 лет. Данный сегмент упал на 28 процентов, а его общая доля на вторичном рынке составляет теперь 7 процентов. Также снизилась доля авто возрастом 10–12 лет, а вот сегмент автомобилей старше 12 лет вырос на пять процентных пунктов и теперь занимает 60% рынка.