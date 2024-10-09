Десятки омских школ остались без охраны из-за безденежья

От депутатов Горсовета в этой ситуации не требуется какое-либо решение: им нужно просто принять услышанное к сведению. Напомним: вчера Город55 писал еще об одном докладе Ларисе Крючковой, в котором речь идет о крайней нехватке учителей в омских школах.