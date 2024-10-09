Десятки омских школ остались без охраны из-за безденежья

Posted 9 октября, 09:20
Published 9 октября, 09:20
Modified 9 октября, 09:22
Updated 9 октября, 09:22
Завтра, 10 октября, в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по социальным вопросам. Один из пунктов повестки — обсуждение ситуации, сложившейся в омских школах. Глава депобра Лариса Крючкова зачитает доклад, текст которого уже есть в распоряжении Города55.
Из документа следует, в частности, что 46 школ в этом году остаются без охраны. Причина банальна — «отсутствие лимитов», то есть денег на оплату услуг ЧОПов.
«Потребность в финансировании на оплату услуг ЧОП на 1 сентября 2024 года составляла 47 817 643,34 руб.», — уточняется в докладе.
На охрану омских школ в первом полугодии 2024 года было выделено 130 млн рублей, а в июне — еще 25,166 млн. Стоит отметить, что «тревожные» кнопки и металлоискатели есть во всех школах.
От депутатов Горсовета в этой ситуации не требуется какое-либо решение: им нужно просто принять услышанное к сведению. Напомним: вчера Город55 писал еще об одном докладе Ларисе Крючковой, в котором речь идет о крайней нехватке учителей в омских школах.