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Posted 9 октября, 17:38

Published 9 октября, 17:38

Modified 9 октября, 17:40

Updated 9 октября, 17:40

Денис Буцаев: РЭО и «Убиратор» планируют вести совместную деятельность

Денис Буцаев: РЭО и «Убиратор» планируют вести совместную деятельность

9 октября 2024, 17:38
Фото: 1MI
На площадке Российского экологического форума (РЭФ) был подписан договор между Российским экологическим оператором (РЭО) и ООО «Убиратор».

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул ключевую роль компаний, занимающихся сбором и вывозом вторичных ресурсов на переработку, в системе обращения с отходами, включая твердые коммунальные. Эти действия не только способствуют уменьшению объема мусора, попадающего на свалки, но также значительно влияют на развитие экономики замкнутого цикла. Соглашение с компанией «Убиратор» открывает новые возможности для кооперации в области устойчивого развития и продвижения принципов экологичного бизнеса, пишет 56orb.ru.

В рамках взаимодействия стороны планируют обмениваться данными по актуальным вопросам обращения со вторичными ресурсами, организовывать совместные мероприятия и при необходимости формировать рабочие группы.

Генеральный директор ООО «Убиратор» Никита Никишкин отметил, что это соглашение станет основой для эффективного сотрудничества в области сбора, переработки и утилизации вторичных ресурсов, а также для цифровизации сектора.

Форум РЭФ в 2024 году проходит с 7 по 9 октября и включает молодежный день и деловую программу.

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