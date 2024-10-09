Денис Буцаев: РЭО и «Убиратор» планируют вести совместную деятельность

Posted 9 октября, 17:38
Published 9 октября, 17:38
Modified 9 октября, 17:40
Updated 9 октября, 17:40
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул ключевую роль компаний, занимающихся сбором и вывозом вторичных ресурсов на переработку, в системе обращения с отходами, включая твердые коммунальные. Эти действия не только способствуют уменьшению объема мусора, попадающего на свалки, но также значительно влияют на развитие экономики замкнутого цикла. Соглашение с компанией «Убиратор» открывает новые возможности для кооперации в области устойчивого развития и продвижения принципов экологичного бизнеса, пишет 56orb.ru.
В рамках взаимодействия стороны планируют обмениваться данными по актуальным вопросам обращения со вторичными ресурсами, организовывать совместные мероприятия и при необходимости формировать рабочие группы.
Генеральный директор ООО «Убиратор» Никита Никишкин отметил, что это соглашение станет основой для эффективного сотрудничества в области сбора, переработки и утилизации вторичных ресурсов, а также для цифровизации сектора.
Форум РЭФ в 2024 году проходит с 7 по 9 октября и включает молодежный день и деловую программу.