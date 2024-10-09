Денис Буцаев: РЭО и «Убиратор» планируют вести совместную деятельность

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул ключевую роль компаний, занимающихся сбором и вывозом вторичных ресурсов на переработку, в системе обращения с отходами, включая твердые коммунальные. Эти действия не только способствуют уменьшению объема мусора, попадающего на свалки, но также значительно влияют на развитие экономики замкнутого цикла. Соглашение с компанией «Убиратор» открывает новые возможности для кооперации в области устойчивого развития и продвижения принципов экологичного бизнеса, пишет 56orb.ru.