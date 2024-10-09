Буцаев предложил увеличить финансирование образовательных программ в отрасли ТКО

Posted 9 октября, 12:35
Published 9 октября, 12:35
Modified 9 октября, 12:35
Updated 9 октября, 12:35
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев выступил с предложением увеличить стипендиальный фонд, чтобы привлечь больше молодежи к обучению в сферах, связанных с замкнутым циклом.
Буцаев отметил, что для успешного формирования экономики замкнутого цикла необходимы значительные интеллектуальные ресурсы, пишет mkset.ru. В связи с этим РЭО создал консорциум, который будет заниматься научно-методологической поддержкой этого перехода. В сотрудничестве с ведущими университетами РЭО активно работает над подготовкой специалистов. В ближайшее время планируется разработка новых законодательных и нормативных инициатив по изменению механизма финансирования. В первую очередь, следует увеличить софинансирование образовательных направлений, в которых есть технологические партнеры. Во-вторых, необходимо сделать гранты более доступными для приоритетных отраслей. Также требуется механизм совместного финансирования этих грантов. Чтобы заинтересовать молодежь специальностями в области экономики замкнутого цикла, нужно увеличить размер стипендиального фонда.
Денис Буцаев подчеркнул важность государственной поддержки для партнеров, занимающихся финансовым обеспечением образовательных инициатив, реализуемых консорциумом. Основной акцент сделан на налоговых последствиях: возможности учитывать финансовую помощь как инвестиции в развитие человеческих ресурсов и материальных активов, а также освобождение от различных налоговых отчислений и возможность включения затрат в себестоимость. РЭО необходимо осознавать, что закрепление за определенной сферой может иметь свои материальные преференции.
Сотрудничая с университетами — участниками консорциума, РЭО создает образовательные инициативы, направленные на подготовку специалистов в области обращения с отходами, учитывая текущую нехватку кадров, которая, по информации РЭО, составит 90 тысяч в ближайшие три года. В течение пяти лет потребуется порядка 300 тысяч новых рабочих мест в этой области. По словам Дениса Буцаева, если учитывать смежные секторы, такие как логистика, банковские услуги и сопутствующие сервисы, эта цифра может возрасти в три раза.