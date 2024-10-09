Буцаев предложил увеличить финансирование образовательных программ в отрасли ТКО

Буцаев отметил, что для успешного формирования экономики замкнутого цикла необходимы значительные интеллектуальные ресурсы, пишет mkset.ru. В связи с этим РЭО создал консорциум, который будет заниматься научно-методологической поддержкой этого перехода. В сотрудничестве с ведущими университетами РЭО активно работает над подготовкой специалистов. В ближайшее время планируется разработка новых законодательных и нормативных инициатив по изменению механизма финансирования. В первую очередь, следует увеличить софинансирование образовательных направлений, в которых есть технологические партнеры. Во-вторых, необходимо сделать гранты более доступными для приоритетных отраслей. Также требуется механизм совместного финансирования этих грантов. Чтобы заинтересовать молодежь специальностями в области экономики замкнутого цикла, нужно увеличить размер стипендиального фонда.