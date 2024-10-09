Бьет струей. В Чкаловске отключили воду из-за серьезного порыва на сетях

Сегодня, 9 октября, в городском паблике появилось сообщение от очевидцев инцидента на улице Пархоменко в поселке Чкаловского района Октябрьского округа. Там произошел порыв воды на сетях. На опубликованном видео можно заметить большую струю воды. К счастью, рядом не находились прохожие.