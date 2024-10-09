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Posted 9 октября, 06:18

Published 9 октября, 06:18

Modified 9 октября, 06:31

Updated 9 октября, 06:31

В Чкаловском районе Омска отключили воду из-за фонтанирующего порыва на трубах

Бьет струей. В Чкаловске отключили воду из-за серьезного порыва на сетях

9 октября 2024, 06:18
Фото: Изображение Midjourney

В Чкаловском районе Омска отключили воду из-за фонтанирующего порыва на трубах

На месте работают специалисты тепловой компании. Воду пришлось отключить до 10 октября.

Сегодня, 9 октября, в городском паблике появилось сообщение от очевидцев инцидента на улице Пархоменко в поселке Чкаловского района Октябрьского округа. Там произошел порыв воды на сетях. На опубликованном видео можно заметить большую струю воды. К счастью, рядом не находились прохожие.

Фото: Омск Live

В пресс-службе омской тепловой компании Городу55 сообщили, что на место отправились специалисты для исследования пробоины.

«Там произошло повреждение на трубопроводе. Сотрудники „Тепловой компании“ оперативно выехали для обследования. По результатам обследования принято решение вывести трубопровод временно из работы. Завершение всех необходимых ремонтных работ запланировано на 10 октября», — уточнили Городу55.

Как уже писал Город55, на теплосетях в Омске продолжаются работы. За день сотрудники устранили 40 повреждений, а теплоснабжение восстановлено в 149 объектах.

Также Город55 сообщал об увольнении Сергея Цуканова, который был одним из главных инженеров в тепловой компании.

Стало известно, почему главного инженера «Тепловой компании» освободили от должности
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Авария#Водоснабжение#Новости#Ремонтные работы#Октябрьский округ#Трубопровод#Специалисты
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