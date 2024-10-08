«Воняет мочой и бегают тараканы»: названы худшие магазины Омска

Этот круглосуточный магазин продуктов находится 2-й Солнечной, 30а/1 в Кировском округе. 13 комментариев о нем появилось с 2018 года, из которых только два оказались положительными. Казалось бы, привлекательность этого магазина в том, что там можно взять кофе и чай на вынос. Вот только никто не обещал, что напитки будут вкусными.