«Воняет мочой и бегают тараканы»: названы худшие магазины Омска

Posted 8 октября, 03:40
Published 8 октября, 03:40
Modified 8 октября, 03:53
Updated 8 октября, 03:53
Город55 продолжает рассказывать о рейтингах омских заведений разных направлений. Например, ранее мы составляли топ лучших школ и общежитий города, а еще в обзоре мы представляли антирейтинг медучреждений.
Но не забываем, что в каждом городе можно встретить сотни магазинов, которые привлекают покупателей, например, различными акциями и близким расположением. Однако ожидания не всегда совпадают с реальностью.
На этот раз Город55 решил посмотреть, какие продуктовые магазины горожане считают худшими (в расчет мы брали магазины, о которых оставлено 10 и больше отзывов, — прим. Ред.).
Всего по городу насчитывается 16 филиалов этих магазинов, они есть во всех округах Омска. Большинство из них имеют рейтинг в пределах 2-3,5, с самым низким оказался павильон на Молодова, 6/1 в Ленинском округе. С 2017 года пользователи оставили о нем 26 отзывов.
Большинство омичей недовольны контингентом потребителей, персоналом, антисанитарией и ценами, которые не соответствуют реальности.
«Отвратительное место! Персонал ужаснейший. Каждую ночь сборище зависимых от алкоголя, вместе с продавцами на улице устраивают какие-то пьянки и слишком громко себя ведут. Безобразие! Ведь есть маленькие дети которые хотят спать в тишине и спокойствии! Куда смотрит руководство этого магазина?» — оставила омичка последний комментарий 7 августа этого года.
«Работала в этой сети, нет никакой меры безопасности, одни инциденты, начальникам всем пофиг, отвратное отношение к своим сотрудникам! Девочки, молодые люди, не работайте там, если вам дорога ваша жизнь», — тоже летом этого года написала Есения.
«Отвратительный магазин. Продукты просроченные, в магазине воняет мочой, на кассе неприятная грубая девочка лет 15, бегают тараканы», — добавила другая жительница.
Этот продовольственный магазин находится по адресу 5-я Рабочая, 85 в Октябрьском округе. Негативные оценки стали появляться с 2015 года. Всего за это время пользователи оставили 31 комментарий. Омичи недовольны, что в магазине продают несвежую продукцию, работают грубые продавцы и при всем этом отсутствует книга жалоб.
«Купил красную икру в рыбном отделе в жестяной банке за 360 рублей, икра оказалась имитированная, ни одного зародыша в икринках. На следующий день пришёл вернуть, не взяли! Продавец доказывала, что сама ела, и она настоящая. Документов на товар не оказалось, обратился к администратору данного мини-рынка, она мне стала доказывать, что за 360 рублей невозможно купить настоящую красную икру! Если, говорит, хотите настоящую — езжайте на рыбный рынок и там на развес покупайте», — поделился омич Евгений в январе прошлого года.
«Я, как постоянный покупатель, разочарована, продавец в хлебом отделе попыталась меня обмануть, уже не первый раз за ней это замечаю. Оправдывала это тем, что ошиблась, после того как агрессивно мне говорила, чтоб я пересчитала. Это просто ужас», — добавила жительница Алена.
Несмотря на это, нашлись и те, кому небольшой магазин пришелся по душе. Например, в прошлом месяце анонимная омичка удачно купила там средство от тараканов, которое ей посоветовали продавцы. Кому-то в «Хозяюшке» понравились фрукты, овощи и охлажденная продукция.
Этот круглосуточный магазин продуктов находится 2-й Солнечной, 30а/1 в Кировском округе. 13 комментариев о нем появилось с 2018 года, из которых только два оказались положительными. Казалось бы, привлекательность этого магазина в том, что там можно взять кофе и чай на вынос. Вот только никто не обещал, что напитки будут вкусными.
«Взяла кофе. Ну и гадость, вода водой. Я не знаю сколько раз его разбавили», — написала 2 октября этого года омичка Галина.
И традиционно в этом магазине омичей совсем не привлекают хамы-продавцы и просроченные продукты.
«Бонжур» — именно так приветствует покупателей небольшой продуктовый магазин на Орджоникидзе, 273а. Омичи нашли у него несомненный плюс — павильон работает 24/7 — и на этом, пожалуй, все.
«Купил здесь шоколадный сыр в час ночи. Все люди, стоящие за водкой и пивом с сигаретами переглянулись, продавщица перекрестилась, достала аварийный молоток, разбила колбу, где хранился сыр, пробила, пожелала здоровья. Сыр вкусный», — поделился своими впечатлениями анонимный пользователь летом 2022 года.
Горожане оставляют отзывы об этом магазине уже на протяжении шести лет.
«Продавщица втюхала мужу просроченный хлеб и глазом не моргнула, не то, что не свежий, а прошлогодний. Воспользовалась, что тот на даты не смотрит», — написала омичка Ольга.
«Хожу в этот магазин не первый раз. Но пару раз попала на просрочку, первый раз не пошла отдавать, так как было уже поздно, второй — прям на кассе отдала», — поделилась еще одна жительница Дарья.
Магазин находится на Волкова, 11 в Нефтяниках. Из 13 отзывов шесть оказались вполне хорошими.
«Приятный персонал и всегда свежие товары. В столь небольшом помещении ассортимент продуктов весьма впечатляет. Спасибо за приветливое отношение продавцов!» — написал Евгений в 2019 году.
Но с того времени мнение омичей несколько поменялось.
«Раньше был весьма достойный магазин у дома. После ремонта стал очень не очень, ассортимент сократили, полмагазина теперь — это пряники и конфетки. Хотя раньше и заморозки было много на выбор, и колбасы. Теперь же хожу туда только за хлебом», — написал Владимир в феврале этого года.
Также омичи пишут, что по витрине, где лежат овощи и фрукты, ползают тараканы, продавцы стали грубыми, в помещении магазина появился неприятный запах.
От редакции добавим, что рейтинг худших магазинов Омска основан исключительно на оценках в онлайн-сервисе, не может быть совершенно объективным и отражать реальное положение дел в продуктовых магазинах.
Ранее Город55 выбрал учебные заведения с самым низким рейтингом. Рассказываем, что не устраивает родителей и школьников в учебных заведениях.