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Posted 8 октября, 14:36

Published 8 октября, 14:36

Modified 8 октября, 14:39

Updated 8 октября, 14:39

В Усть-Ишимском районе Омской области простятся с погибшим бойцом СВО

В Усть-Ишимском районе Омской области простятся с погибшим бойцом СВО

8 октября 2024, 14:36
Фото: 1MI
Прощание пройдет в селе Никольск завтра в 13:00.

В ходе спецоперации погиб житель села Никольск Усть-Ишимского района Игорь Бураковский. Прощание с бойцом пройдет завтра, 9 октября, в 13:00 у Обелиска «Воинам павших в Великой Отечественной войне».

Игорю было 49 лет, у него осталась жена и двое детей. Известно, что на СВО он ушел по контракту в этом году. Мужчина был посмертно награжден Орденом Мужества.

Редакция Города55 выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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