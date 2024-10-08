В Усть-Ишимском районе Омской области простятся с погибшим бойцом СВО

Posted 8 октября, 14:36
Published 8 октября, 14:36
Modified 8 октября, 14:39
Updated 8 октября, 14:39
В ходе спецоперации погиб житель села Никольск Усть-Ишимского района Игорь Бураковский. Прощание с бойцом пройдет завтра, 9 октября, в 13:00 у Обелиска «Воинам павших в Великой Отечественной войне».
Игорю было 49 лет, у него осталась жена и двое детей. Известно, что на СВО он ушел по контракту в этом году. Мужчина был посмертно награжден Орденом Мужества.
Редакция Города55 выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.