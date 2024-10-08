gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября, 11:15

Published 8 октября, 11:15

Modified 8 октября, 11:17

Updated 8 октября, 11:17

Только три омских вуза вошли в топ-1000 престижного мирового рейтинга

Среди тысячи лучших. Омские вузы попали в обновленный мировой рейтинг

8 октября 2024, 11:15
Фото: Изображение Midjourney

Только три омских вуза вошли в топ-1000 престижного мирового рейтинга

В обновленном рейтинге RUR Subject Rankings, в который вошли 116 российских вузов, отличились три омских университета — ОмГАУ, ОмГТУ и ОмГПУ, продемонстрировав свои достижения в разных областях знаний.

7 октября был опубликован обновленный рейтинг RUR Subject Rankings. В него попали 116 высших учебных заведений из России.

Оказались среди них и омские вузы. Так, сразу университета вошли в авторитетный перечень: Омский государственный аграрный университет (ОмГАУ), Омский государственный технический университет (ОмГТУ) и Омский государственный педагогический университет (ОмГПУ).

Рейтинг анализирует университеты по шести ключевым направлениям: гуманитарные, естественные, технические науки, науки о жизни, медицина и социальные науки. Методология рейтинга включает в себя анализ 20 различных критериев, охватывающих такие важные аспекты, как качество преподавания и уровень научных исследований.

Среди омских вузов наиболее впечатляющий результат показал ОмГАУ в области социальных наук. Университет поднялся на 657-е место в мировом рейтинге, что является значительным улучшением по сравнению с прошлогодним 730-м местом.

ОмГТУ также продемонстрировал хорошие результаты, особенно в сфере гуманитарных наук, где занял 574-ю позицию. ОмГПУ, в свою очередь, отличился в области естественных наук, заняв 811-е место. Хотя это немного ниже прошлогоднего результата (736-е место в 2022 году), университет по-прежнему остается в числе ведущих мировых вузов в этой области.

Ранее Город55 сообщил, что в министерстве науки и высшего образования представили новый проект, касающийся перечня вступительных испытаний. Если раньше для большинства специальностей требовалось сдать три ЕГЭ, то теперь количество экзаменов может увеличиться до четырех или даже пяти.

Новые требования к ЕГЭ. В Омске выпускникам хотят усложнить поступление в ВУЗы
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Новости#Вузы#Гуманитарные науки#Омский государственный технический университет#Естественные науки#Социальные науки#Научные исследования#Мировой рейтинг
Подпишитесь