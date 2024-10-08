Среди тысячи лучших. Омские вузы попали в обновленный мировой рейтинг

ОмГТУ также продемонстрировал хорошие результаты, особенно в сфере гуманитарных наук, где занял 574-ю позицию. ОмГПУ, в свою очередь, отличился в области естественных наук, заняв 811-е место. Хотя это немного ниже прошлогоднего результата (736-е место в 2022 году), университет по-прежнему остается в числе ведущих мировых вузов в этой области.