Среди тысячи лучших. Омские вузы попали в обновленный мировой рейтинг

Posted 8 октября, 11:15
Published 8 октября, 11:15
Modified 8 октября, 11:17
Updated 8 октября, 11:17
7 октября был опубликован обновленный рейтинг RUR Subject Rankings. В него попали 116 высших учебных заведений из России.
Оказались среди них и омские вузы. Так, сразу университета вошли в авторитетный перечень: Омский государственный аграрный университет (ОмГАУ), Омский государственный технический университет (ОмГТУ) и Омский государственный педагогический университет (ОмГПУ).
Рейтинг анализирует университеты по шести ключевым направлениям: гуманитарные, естественные, технические науки, науки о жизни, медицина и социальные науки. Методология рейтинга включает в себя анализ 20 различных критериев, охватывающих такие важные аспекты, как качество преподавания и уровень научных исследований.
Среди омских вузов наиболее впечатляющий результат показал ОмГАУ в области социальных наук. Университет поднялся на 657-е место в мировом рейтинге, что является значительным улучшением по сравнению с прошлогодним 730-м местом.
ОмГТУ также продемонстрировал хорошие результаты, особенно в сфере гуманитарных наук, где занял 574-ю позицию. ОмГПУ, в свою очередь, отличился в области естественных наук, заняв 811-е место. Хотя это немного ниже прошлогоднего результата (736-е место в 2022 году), университет по-прежнему остается в числе ведущих мировых вузов в этой области.
Ранее Город55 сообщил, что в министерстве науки и высшего образования представили новый проект, касающийся перечня вступительных испытаний. Если раньше для большинства специальностей требовалось сдать три ЕГЭ, то теперь количество экзаменов может увеличиться до четырех или даже пяти.