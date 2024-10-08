В РЭО сообщили, что отрасли ТКО в ближайшие годы необходимо 300 тысяч специалистов

Posted 8 октября, 10:13
Published 8 октября, 10:13
Modified 8 октября, 10:13
Updated 8 октября, 10:13
Данную тему глава РЭО затронул на Российском экологическом форуме в рамках пленарной сессии «Создавай изменения: возможности природоохранной деятельности» молодежного дня, которая прошла седьмого октября. Об этом сообщает портал newsnn.ru.
Буцаев подчеркнул, что в данной отрасли особенно заметен кадровый голод. На ближайшие три года он оценивается в девяносто тысяч человек, а в пятилетней перспективе эта цифра вырастет до трёхсот тысяч, если говорить о людях, занятых непосредственно в данной области. Если учитывать смежные отрасли, такие как логистика и банковская сфера, то эту цифру можно умножать на три. Гендиректор РЭО отметил, что отрасль обращения с ТКО фактически всеядна, то есть ей требуются специалисты любого направления.
По словам Буцаева, для РЭО молодежная аудитория является одним из самых важных элементов работы над реформой области обращения с ТКО. Именно поэтому РЭО активно поддерживает ряд инициатив, связанных с молодежью. Например, в более чем 10 вузах уже созданы профильные кафедры, на некоторых из которых даже есть бюджетные места. Помимо этого, специалисты РЭО разрабатывают методические материалы для педагогов, которые занимаются подготовкой кадров.
В сотрудничестве с Росмолодежью РЭО также реализует проект по экологизации форумов. Олег Макаров, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи, поблагодарил оператора за сотрудничество и отметил, что в линейке уже более сорока форумов. По его словам, экологизация вышла за пределы Росмолодежи и агентство вместе с РЭО консультируют другие организации по экологичному проведению форумов.