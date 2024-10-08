В РЭО сообщили, что отрасли ТКО в ближайшие годы необходимо 300 тысяч специалистов

Буцаев подчеркнул, что в данной отрасли особенно заметен кадровый голод. На ближайшие три года он оценивается в девяносто тысяч человек, а в пятилетней перспективе эта цифра вырастет до трёхсот тысяч, если говорить о людях, занятых непосредственно в данной области. Если учитывать смежные отрасли, такие как логистика и банковская сфера, то эту цифру можно умножать на три. Гендиректор РЭО отметил, что отрасль обращения с ТКО фактически всеядна, то есть ей требуются специалисты любого направления.