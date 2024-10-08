В Омске предложили сносить аварийные памятники культуры по итогам экспертизы

Posted 8 октября, 09:14
Published 8 октября, 09:14
Modified 8 октября, 09:15
Updated 8 октября, 09:15
На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам экономического развития, которое состоится на этой неделе, речь пойдет в том числе об объектах культурного наследия. Комитет направил в администрацию запрос о возможности эффективного использования ряда ОКН — в частности, таких объектов, которые признаны аварийными. В департаменте имущественных отношений подготовили ответ, копия которого есть в распоряжении Города55.
Из документа следует, что еще в декабре 2022 года администрация направила депутату Государственной думы Оксане Фадиной проект поправок к законопроекту, вносящему изменения в ФЗ «Об объектах культурного наследия» и в Жилищный кодекс. Эти поправки предполагают возможность не только отчуждать аварийные объекты, но и передавать их в пользование.
«Жилое помещение, расположенное в здании, являющемся объектом культурного наследия, признанном аварийным и подлежащим реконструкции, может быть передано в пользование третьим лицам после государственной регистрации права собственности на иное помещение (здание) последнего из собственников жилых помещений, расположенных в таком здании, и заключения договора социального найма иного жилого помещения с последним из нанимателей жилых помещений, расположенных в таком здании», — гласит одна из предложенных поправок.
Предполагается, что если все жильцы и наниматели переехали в другие помещения, полномочия общего собрания собственников перейдут к органу исполнительной власти РФ, региона или муниципалитета, принявшему в свое время правовой акт о признании объекта культурного наследия аварийным.
Кроме того, в администрации хотят получить право сносить аварийные памятники культуры, если получено нужное решение экспертизы. Сейчас снос запрещен, а найти покупателя почти невозможно, и только «в случае полной физической утраты
или утраты историко-культурного значения» объекты культурного наследия подлежат исключению из реестра.
«С учетом изложенного, а также с целью исключения значительных бюджетных затрат на сохранение фактически утраченных объектов культурного наследия, недопущения ситуаций, связанных с угрозой безопасности и жизни граждан, снятие запрета на снос объектов культурного наследия (в том числе многоквартирных домов), признанных аварийными, является целесообразным в случае получения отрицательного заключения государственной историко-культурной экспертизы», — говорится в проекте еще одной поправки к федеральному закону, предложенной омскими чиновниками.
Напомним: памятников культуры, находящихся в аварийном состоянии, в Омске достаточно много, и в ряде случаев проблема не решается годами. Для бизнеса такие объекты — в первую очередь обуза, а в городском бюджете денег на реставрацию нет.