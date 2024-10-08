В Омске предложили сносить аварийные памятники культуры по итогам экспертизы

Из документа следует, что еще в декабре 2022 года администрация направила депутату Государственной думы Оксане Фадиной проект поправок к законопроекту, вносящему изменения в ФЗ «Об объектах культурного наследия» и в Жилищный кодекс. Эти поправки предполагают возможность не только отчуждать аварийные объекты, но и передавать их в пользование.