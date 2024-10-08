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Posted 8 октября, 09:14

Published 8 октября, 09:14

Modified 8 октября, 09:15

Updated 8 октября, 09:15

В Омске предложили передавать аварийные памятники культуры «в пользование»

В Омске предложили сносить аварийные памятники культуры по итогам экспертизы

8 октября 2024, 09:14
Фото: gorod55.ru

В Омске предложили передавать аварийные памятники культуры «в пользование»

Соответствующую инициативу передали депутату Оксане Фадиной.

На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам экономического развития, которое состоится на этой неделе, речь пойдет в том числе об объектах культурного наследия. Комитет направил в администрацию запрос о возможности эффективного использования ряда ОКН — в частности, таких объектов, которые признаны аварийными. В департаменте имущественных отношений подготовили ответ, копия которого есть в распоряжении Города55.

Из документа следует, что еще в декабре 2022 года администрация направила депутату Государственной думы Оксане Фадиной проект поправок к законопроекту, вносящему изменения в ФЗ «Об объектах культурного наследия» и в Жилищный кодекс. Эти поправки предполагают возможность не только отчуждать аварийные объекты, но и передавать их в пользование.

«Жилое помещение, расположенное в здании, являющемся объектом культурного наследия, признанном аварийным и подлежащим реконструкции, может быть передано в пользование третьим лицам после государственной регистрации права собственности на иное помещение (здание) последнего из собственников жилых помещений, расположенных в таком здании, и заключения договора социального найма иного жилого помещения с последним из нанимателей жилых помещений, расположенных в таком здании», — гласит одна из предложенных поправок.

Предполагается, что если все жильцы и наниматели переехали в другие помещения, полномочия общего собрания собственников перейдут к органу исполнительной власти РФ, региона или муниципалитета, принявшему в свое время правовой акт о признании объекта культурного наследия аварийным.

Кроме того, в администрации хотят получить право сносить аварийные памятники культуры, если получено нужное решение экспертизы. Сейчас снос запрещен, а найти покупателя почти невозможно, и только «в случае полной физической утраты
или утраты историко-культурного значения» объекты культурного наследия подлежат исключению из реестра.

«С учетом изложенного, а также с целью исключения значительных бюджетных затрат на сохранение фактически утраченных объектов культурного наследия, недопущения ситуаций, связанных с угрозой безопасности и жизни граждан, снятие запрета на снос объектов культурного наследия (в том числе многоквартирных домов), признанных аварийными, является целесообразным в случае получения отрицательного заключения государственной историко-культурной экспертизы», — говорится в проекте еще одной поправки к федеральному закону, предложенной омскими чиновниками.

Напомним: памятников культуры, находящихся в аварийном состоянии, в Омске достаточно много, и в ряде случаев проблема не решается годами. Для бизнеса такие объекты — в первую очередь обуза, а в городском бюджете денег на реставрацию нет.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Памятники культуры
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