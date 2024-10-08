Ученые: Гекконы способны слышать внутренним ухом низкочастотные вибрации

Внимание исследователей было сосредоточено на части внутреннего уха — саккуле, который отвечает за поддержание равновесия и положения тела у гекконов. Было обнаружено, что саккул воспринимает вибрации в диапазоне от 50 до 200 Гц, что позволяет рептилии чувствовать звуковые колебания, передающиеся через воду или почву. Ранее считалось, что рептилии не способны слышать, но теперь учёные предполагают, что они могут использовать вибрации для коммуникации, сообщает newkhakasiya.online.