Появился приказ. Омский следком возглавил Виталий Батищев

Как уже писал Город55, Виталий Батищев начал работать в прокуратуре в 1995 году, затем перешел в Следственный комитет и занимал руководящие должности в разных регионах, включая Ставрополье и Чечню. С 2022 года он возглавляет Следственное управление Республики Алтай.