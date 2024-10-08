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Posted 8 октября, 07:07

Published 8 октября, 07:07

Modified 8 октября, 07:26

Updated 8 октября, 07:26

Иллюстрация

Появился приказ. Омский следком возглавил Виталий Батищев

8 октября 2024, 07:07
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омский следком возглавил генерал-майор Батищев

Ранее он занимал руководящую должность в республике Алтайский край.

В омском следственном комитете появился новый глава, им стал генерал-майор Батищев, сообщили в NGS55. Как рассказали в издании, появился соответствующий указ президента.

Как уже писал Город55, Виталий Батищев начал работать в прокуратуре в 1995 году, затем перешел в Следственный комитет и занимал руководящие должности в разных регионах, включая Ставрополье и Чечню. С 2022 года он возглавляет Следственное управление Республики Алтай.

Ранее должность главы омского следкома занимал Олег Винников, который 7 сентября стал полпредом главы Омской области в северных районах.

Ранее Город55 писал о скандальной истории, связанной с министром имущественных отношений региона Евгением Козловым, которого обвинили в халатности. Его признали виновным, но наказание удалось избежать из-за срока давности. Региональная прокуратура считает, что после вступления приговора в силу Козлов должен быть освобожден от занимаемой должности. Также Город55 сообщал о переназначении заместителя министра внутренней политики Андрея Игнатчика.

Сроком на год. В Омске переназначили на пост заместителя министра Андрея Игнатчика
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Прокуратура#Следственный комитет#Новости#Горные лыжи#Олег Винников#Республика Алтай#Полпред#Ставрополье#Заместитель министра#Чечня#Внутренняя политика
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