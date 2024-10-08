От 130 от 170 тысяч. Омичам рассказали о самых высоких зарплатах в регионе

Posted 8 октября, 08:58
Published 8 октября, 08:58
Modified 8 октября, 09:09
Updated 8 октября, 09:09
В Омске наблюдается рост зарплат в различных сферах, и по данным сервиса SuperJob, в октябре 2023 года были выделены самые высокооплачиваемые вакансии.
На первом месте находится вакансия водителя-курьера, предлагающая заработную плату в 162 000 рублей в месяц. Сотрудник будет заниматься доставкой заказов из магазинов и ресторанов, требуя наличие собственного автомобиля и мобильного устройства на базе Android или iOS.
Вторую позицию занимает оператор производственной линии с зарплатой 135 000 рублей. В его обязанности входит управление процессами на линии и обеспечение бесперебойной работы оборудования.
Третье место занимает водитель категории Е, который может зарабатывать от 130 000 до 170 000 рублей, занимаясь доставкой грузов по территории России.
Также в рейтинг попала вакансия монтажника фасадов с зарплатой от 100 000 рублей, а замыкает список водитель погрузчика с доходом от 92 до 124 тысяч рублей в месяц.
В целом, рынок труда в Омске предлагает множество возможностей в ритейле, строительстве, производстве, финансах и IT, что делает его привлекательным для соискателей.
Ранее Город55 писал о том, что в Омской области очень не хватает учителей и других педагогов, а самые высокие зарплаты им платят в Новосибирске. Также регион испытывает нехватку хороших хирургов и других медицинских специалистов, водителей скорой помощи, а уровень зарплат становится ниже в сравнении с постоянно растущими ценами на продукты.