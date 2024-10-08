От 130 от 170 тысяч. Омичам рассказали о самых высоких зарплатах в регионе

Ранее Город55 писал о том, что в Омской области очень не хватает учителей и других педагогов, а самые высокие зарплаты им платят в Новосибирске. Также регион испытывает нехватку хороших хирургов и других медицинских специалистов, водителей скорой помощи, а уровень зарплат становится ниже в сравнении с постоянно растущими ценами на продукты.